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KOCAELİSPOR:1 - Karacabey:1

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KOCAELİSPOR:1 - Karacabey:1
Kocaelispor ile Karacabey Birlikspor, İsmetpaşa Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

DAKİKALAR...

MAÇ SONA ERDİ...

Dk. 90 Son dakika atağında Sinan topla buluştu pasını aktardı ancak defans yüzde yüz golü önledi.

Dk. 87 İbrahim Ak sarı kart

Dk. 86 Murat Soner Başak sarı kart

Dk. 78 Sağ taraftan kazanılan topla Kocaelisporlu Burak Özbakır güzel ortasıyla Burak Süleyman'ı gördü kaleci İhsan başarılı.

Dk. 66 Kocaelispor’un soldan atağında Burak Süleyman direk kaleyi yokladı az farkla top dışarı çıktı.

Dk. 53 Kocaelipor’un başarılı kaptanı Hamza 25 metreden kaleyi yokladı ancak az farkla sağ köşeden top dışarı çıktı.

Dk. 50 Kocaelipor’un kaptanı Hamza sağdan mükemmel trivela ortasını yaptı ve Oğuzhan rahat kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi. 1-1

Dk. 45 Karacabey’den Hurşut uzun top gönderdi Alim kaleciyle karşı karşıya kaldı şutunu çekti kaleciden sekti dönen topa Ali Serin vurdu karambolde top ağlarla buluştu. 0-1

Dk. 44 Kocaelispor’un Kadir Öge ile kullandığı tehlikeli serbest vuruşla topu Burak ile buluşturdu ancak şutu defanstan döndü dönen topu Ali Keten tamamlamaya çalıştı ancak kaleci çıkardı son olarak Sinan’ın önünde kalan topu Sinan ağlarla buluşturamadı.

Dk. 41 Soldan Kocaelispor’um atağında Burak Süleyman soldan çalımlarla sıfıra inip ortasını açtı ancak Sinan’ın kafasında kaleci İhsan topun hakimi oldu.

Dk. 29 Muhammed Özdemir sarı kart.

Dk. 28 Kadir Gezer sağdan uzun ortasını yaptı ancak Sinan kafasıyla yetişemedi yüzde yüzlük gol kaçtı.

Dk. 25 Soldan Samet atağı geliştirdi. Tehlikeli ortasına kimse dokunamadı.

Dk. 24 Karacabey atağında Hurşut ortasını ceza sahasına gönderdi sol tarafta seken topa Samet dokundu az farkla auta gitti.

Dk. 15 Erhan Gözetlik sarı kart.

Dk. 13 Sağ taraftan Kocaelispor atağında Kadir Gezer ortasını yaptı ancak Sinan’dan önce Kaleci İhsan topun sahibi oldu.

Dk. 2 Kocaelisporun atağında sağdan Hamza getirdi içeriye kesti son anda Karacabey defansı Oğuzhan’dan önce topu kornere attı.

KADRO

 

KOCAELİSPOR

KARACABEY BİRLİK

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Burak Özcan, Nurettin Dinçer Demir, Cengizhan Öztürk

 

KOCAELİSPOR

1   CAN EMRE YÜCEL

2   KADİR GEZER

3   KADİR ÖGE

4   MURAT SONER BAŞAK

6   MERT YAVUZ

7   OĞUZHAN TÜRKMEN

8   SEFA NARİN

10 BURAK SÜLEYMAN

11 SİNAN PEKTEMEK

41 HAMZA MUTLU

50 ALİ KETEN

 

YEDEKLER

53 KILIÇ ARSLAN KOPUZ

5   KEMAL CAN AYDEMİR

9   İSHAK KURT

17 ÖZGÜR SÜREKÇİ

22 EROL DURBAKAN

61 BURAK ÖZBAKIR

62 ŞENOL YILDIRIM

 

KARACABEY BİRLİK

1   İHSAN TURGUT KIRVELİ

8   M. RIDVAN ÖZDEMİR

10 HURŞUT MERİÇ

22 ALİ SERİN

23 GÖKHAN AKILLI

48 ALİM HARLAK

52 YUSUF EFİL

56 SAMET TAŞ

77 DENİZ KESKİN

88 ERHAN GÖZETLİK

99 OSMAN ALPTEKİN

 

YEDEKLER

18 RAMAZAN AKILLI

12 EMRE ERTAŞ

17 İBRAHİM AK

27 SÜLEYMAN BAYKUŞ

44 HÜSEYİN KORKMAZ

54 GÖKHAN TUNAHAN

61 ALP ERTUNGA

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