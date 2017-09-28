Kocaelispor’a yıllarca hizmet edecek

Kadir Gezer’in takımdan ayrılmasının ardından sağ bekte kendine şans bulmaya başlayan Fatih Adıgüzel, maç tecrübesi eksiği olmasına karşın aldığı dakikaları çok iyi değerlendiriyor

1998 doğumlu futbolcu Aydınspor maçında da soğukkanlıydı. Bir pozisyonda rakibini geçiren ardından sarı kart gören Fatih’i Murat Başak, Burak Özbakır ile oyuna sonradan giren Mehmet Avcı ağabeyleri de maç içinde destekledi. Fatih’in pozisyon bilgisi olması, bazı dezavantajlarını kapatırken, genç futbolcunun uzun yıllar boyunca Kocaelispor’a hizmet edeceğine kesin gözü ile bakılıyor.