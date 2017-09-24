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Kocaelispor'da Fatih Kavlak dönemi

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Kocaelispor'da Fatih Kavlak dönemi
Kocaelispor’un ilk istatikçisi yeni teknik direktörü oldu. Fatih Kavlak yuvaya döndü ve pazartesi imza atıyor. Yönetim konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı…

Pazartesi gününden itibaren teknik direktör arayışlarına başlayan Yönetim Kurulumuz; tüm seçenekleri değerlendirerek Cuma akşamı Kulübümüzün hedefleri ve geleceği için akademik kariyeri, ulusal ve uluslararası tecrübeleriyle en uygun aday olduğuna karar verdiği Sn.Fatih Kavlak'ı, Cumartesi günü oynadığımız maça davet etmiştir. Maçımızı İsmetpaşa'da izleyen Fatih Hoca ile maç sonrası yapmış olduğumuz görüşmede anlaşma sağlanarak yeni Teknik Direktörümüz Fatih Kavlak, Antrenörümüz Ercan Ağaçe ve Kaleci Antrenörümüz Murat Onur Dilek olmuştur. 

Bugün hazırlıklarını tamamlamak için Ankara'ya dönen hocamız, yarın sabah şehrimize gelerek işlemleri tamamlayacak ve saat 13:00'te Sekapark Otel'de imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecektir. Saat 15:30'da Vinsan Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıkacak olan hocamıza başarılar ve Kocaelispor Camiasına hayırlı olmasını dileriz. - KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

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