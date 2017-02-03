Kocaelispor’da Hamza şoku!

Kocaelispor’da takım kaptanı Hamza Mutlu şoku yaşanıyor.

Bugünkü antrenmana katılamayan Hamza’nın önceki akşam gribal enfeksiyona yakalandığı belirtildi. Ateşi oldukça yükselen deneyimli futbolcuya sıkı bir tedavi uygulanıyor. Hamza’nın Erzin Belediyespor maçında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Öte yandan dünkü çalışmada Mehmet Avcı düz koşu yaparken, Mesut ise izinli olduğu için antrenmana katılamadı.