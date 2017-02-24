Kocaelispor’da her şey hazır!

Kocaelispor’da Karacabey Birlikspor maçı hazırlıkları yarın yapacağı ter antrenmanın ardından tamamlayacak.

Hafta arasında antrenmanlara katılamayan Mesut’un forma giymesinin zor olduğu Yeşil Siyahlılarda antrenman serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maça geçildi. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız tüm futbolcularını dikkatli bir şekilde takip ederken, Oğuzhan izinli olduğu için antrenmanda yer almadı.