Kocaelispor, son 12 haftanın en iyi 3 takımından birisi olan Erzin Belediyespor karşısında farklı galip geldi Yeşil Siyahlılarda atılan gollerin ardından ilginç gol sevinçlerinin ne anlama geldiği merak edildi. Ali Keten’in golünden sonra Keten, Kadir Gezer ve Burak Özbakır ilk önce yedek kulübesine koşarak sevinci takım ile birlikte yaşadı, ardından bu üçlü diğer arkadaşlarından ayrıldı ve köşe bayrağı yanında dans etti. Sinan ise attığı golden sonra ise sağ elini sert bir şekilde aşağıdan yukarıya doğru sert bir şekilde savurdu. Ardından tebrikleri kabul etti.
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Kocaelispor'da ilginç sevinçler...
Kocaelispor, son 12 haftanın en iyi 3 takımından birisi olan Erzin Belediyespor karşısında farklı galip geldi
Etiketler: kocaelispor, sevinç, gol, farklıgalibiyet, erzinbelediye
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