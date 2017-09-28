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Kocaelispor’da ilkler bitmez

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Kocaelispor’da ilkler bitmez
Geçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti Aydın’da sona erdi

150 civarında Kocaelispor taraftarı otobüsle Aydın’a geldi. Bazı taraftarlarla ise İzmir üzerinden de havaalanından 93 kilometre uzaklıktaki Aydın Adnan Menderes Stadı’na geldi. Yeşil Siyahlılar bu sezon ilk kez bir deplasman maçını doğal çim ile kaplı bir sahada oynadı ve ilk deplasman galibiyetine imza attı. Yeni teknik adam Fatih Kavlak, Kocaelispor ile ilk maçına çıktı ve o da ilk maçında 3 puan sevinci yaşadı.

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