150 civarında Kocaelispor taraftarı otobüsle Aydın’a geldi. Bazı taraftarlarla ise İzmir üzerinden de havaalanından 93 kilometre uzaklıktaki Aydın Adnan Menderes Stadı’na geldi. Yeşil Siyahlılar bu sezon ilk kez bir deplasman maçını doğal çim ile kaplı bir sahada oynadı ve ilk deplasman galibiyetine imza attı. Yeni teknik adam Fatih Kavlak, Kocaelispor ile ilk maçına çıktı ve o da ilk maçında 3 puan sevinci yaşadı.
- BIST 102.144
- Altın 147,353
- Dolar 3,5696
- Euro 4,2039
- Kocaeli : 16 °C
- İstanbul : 22 °C
- Sakarya : 16 °C
- Hüseyin Ayaz, muhtarlarla buluştu
- Kültür Koleji müze açtı
- Karamürsel’de annelere sağlıklı yaşam projesi
- Taşlı sopalı kavga sonrasında eve ateş açıldı!
- BAŞSİAD, KALDER’e projelerini anlattı
- Kocaeli'nin içme suyu azaldı
- Tekne faciasında yeni gelişme!
- Aydınspor kötü değil zamana ihtiyacı var
- Bakandan elektriğe zam açıklaması!
- Kocaelispor’da ilkler bitmez
- Efeler Diyarı Aydın’a hayran kaldılar
- Her şey çok güzeldi
- İşte Kocaelispor'un kazandıran taktiği
- Cadde Alyans, Çayırova'da yükseliyor
- Kahraman şoföre bir maaş ikramiye
Kocaelispor’da ilkler bitmez
Geçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti Aydın’da sona erdi
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kocaelispor’da ilkler bitmezGeçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti Aydın’da sona erdi
Efeler Diyarı Aydın’a hayran kaldılarDeplasman yasağı sona eren 12. adam, Efeler Diyarı Aydın’ı gezme fırsatı buldu
Her şey çok güzeldiSüper Lig'de 1992 yılında karşı karşıya gelen Kocaelispor ile Aydınspor arasındaki dostluk önceki günkü maçta da sürdü
İşte Kocaelispor'un kazandıran taktiğiKocaelispor’un yeni teknik direktörü Fatih Kavlak, 1-0 kazanılan deplasmandaki Aydınspor karşılaşmasına Karaköprü maçının 11’ile maça başladı. Taktik ise ilginçti
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim