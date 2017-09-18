Kocaelispor'da istifa

Kocaelispor'un aldığı ard arda başarısız sonuçların ardından teknik direktör Ümit Metin Yıldız istifa etti.

Kocaelispor’da geçen sezon Temmuz ayında sözleşme imzalanan ve geride bıraktığımız sezon takımı 3. Lig Play-O naline kadar taşıyan Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız’ın Kocaelispor ile yolları ayrıldı. Yıldız’ın uzun süreden beri ayrılmayı istediği, Bahri Yavuz’un tüm ısrarına karşın göreve devam edemeyeceğini belirttiği öğrenildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA İSE ŞÖYLE

Geçen sezon başı futbol bilgi ve birikimine inanarak takımımızı teslim ettiğimiz; eşit olmayan şartlara rağmen, 2.ligin eşiğine kadar ulaşabilmemizi sağlayan önemli etken olduğunu, beraber uyum içerisinde çalışarak tecrübe ettiğimiz; transfer, seçme, değiştirme ve adam kaybetme şansımız olmayan mevcut dar kadromuzdan optimum verim almamızı sağlayan; futbolcularımızın kişisel oyun bilgisi ve fiziksel performansına katkısına bizzat şahit olduğumuz; Ümit Metin Yıldız hocamızla bu sezon da çalışmanın en doğru tercih olduğunun kararını vererek bir sezon daha çalışmayı teklif ettik. Kendisi işine, Kulübümüze, Yönetimimize ve Futbolcularımıza saygısı nedeniyle, bir sezon boyunca önyargılar sonucu maruz kaldığı her türlü hakaret, tehdit ve aşağılamaya göğsünü gererek, geçen sezonki gibi maddiyatı önemsemeyen ve fesih tazminatı barındırmayan bir sözleşmeye imza attı.

Mevcut şartları ve vakaları, hakim olduğumuz tüm nedenleri ve sonuçlarıyla bizzat içerisinde yaşayan bizler, bu sezonki 4 maçı değerlendirdiğimizde; kupa maçı haricinde oynanan lig maçlarında her ne kadar istenilen netice alınmadıysa da oyunsal olarak memnun ve hocamızdan razıyız. 4 sezon içerisinde en çok pozisyonu ürettiğimiz, ancak gol kaydedemeyerek son dakikada yediğimiz gol ile yenik ayrıldığımız Tekirdağspor maçı sonrası, Teknik Direktörümüz Ümit Metin Yıldız yönetim kurulumuza yaptığı açıklamada özetle; "takımın oynadığı oyundan ve oyuncuların gelişiminden son derece memnun olduğunu, takımın bu sezonda en iyi yerde bitireceğinden hiç şüphesi olmadığını, ilerleyen haftalarda takım oyununun daha da gelişeceğini ve bunun sonuçlara yansıyacağına inandığını, ancak derin bir soluk almaya ve yeni bir enerjiye ihtiyacın şart olduğunu" dile getirerek ayrılma kararını iletmiştir.

Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirme sonucunda; izole ortamda takım ve genç futbolcularımızın gelişimi için en doğru ismin, Ümit Metin Yıldız olduğu düşüncesiyle devam etmesi için tekrar görüşmüş, fakat hocamız kararında ısrarcı olmuştur.

Futbolun skor üzerine yorumlandığı ülkemizde, sebebi ne olursa olsun hocamıza yapılan ve hiç kimsenin asla haketmeyeceği sanal saldırılar için camiamız adına özür diler; mütevazi, kültürlü ve beyefendi duruşuyla, kişisel ve teknik adam olarak tanımaktan ve çalışmaktan memnuniyet duyduğumuz hocamızın Kulübümüze, takımımıza ve futbolcularımıza verdiği emek ve kazandırdığı değerler için kendisine sonsuz teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde de başarılarının devamını dileriz.

KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU