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Kocaelispor'da kongre tarihi belli oldu

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Kocaelispor'da kongre tarihi belli oldu
Kocaelispor'da kongre tarihi belli oldu

Kocaelispor’un Olağanüstü Kongresi 21-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak. İlk oturumda çoğunluk sağlanamazsa (ki beklenmiyor), ikinci oturum 28 Temmuz’da gerçekleşecek ve çoğunluğa bakılmaksızın yeni yönetim ve Başkan seçilecek. Şu an için aday yok. Bahri Yavuz’un yine tek aday olarak kongreye katılması bekleniyor.

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