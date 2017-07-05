Kocaelispor’da liste çalışmaları

Kocaelispor’da 28 Temmuz’da gerçekleşecek olan kongre öncesi liste çalışmaları devam ediyor.

Imperial Otel sahibi İlker Ertuğ, Gencallar Orman Ürünleri sahiplerinden Teoman Gencal ve Taşerler Grup sahiplerinden Bahadır Taşer’in yeni listede yer almayacağı öğrenildi. Öte yandan futbol şube sorumlularından Hakan Coştu’nun da bırakmayı düşündüğü gelen haberler arasında. Ancak Coştu, Başkan Bahri Yavuz ile henüz görüşmedi. Birkaç gün içinde tarafların bir araya gelmesi bekleniyor.

ADNAN TURAN KESİN OLARAK YOK

Gültaş Hafriyat sahiplerinden Yücel Gül, Kocaeli Bölgesi Eski Süper Lig hakemlerinden, Genç Kocaelililer Derneği Eski Başkanı Cüneyt Bakıroğlu ve Özön Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özön’ün yeni listede olacağı tahmin ediliyor. Genç iş adamı ve Kocaelispor’a dışarıdan destek veren genç iş adamlarından Toyota Kaya’nın sahiplerinden Atalay Kaya’nın da adı yeni yönetimde olacağı şeklinde geçiyor. Öte yandan Araç Kiralama ve Sigorta işleri yapan iş adamı Adnan Turan kesin bir şekilde yönetimde bulunmayacağını belirtti.Erdem ÖVÜÇ