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Kocaelispor’da tek yol 3 puan!

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Kocaelispor’da tek yol 3 puan!
Kocaelispor sezonun 23. maçında Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 13.00’da başlayacak

6 PUANLIK BİR MAÇ OLACAK

3.Lig 1.Grup’ta Geçtiğimiz hafta Erzin Belediyespor’u İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki Oğuzhan’ın 2, Ali Keten ve Sinan’ın golleri ile 4-0 mağlup ederek lider Sancaktepe Belediyespor’u takibine devam eden 2. sıradaki Kocaelispor, 23. haftada Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Üçüncü sıradaki rakibi ile 6 puanlık bir mücadele içerisine girişecek olan Yeşil Siyahlılar Van’a galibiyet hedefi ile gitti.

 

SADECE YUSUF YOK

Kocaelispor’da kaleci Yusuf Şenlik dışında eksik futbolcu bulunmazken, hafta arasında takım ile birlikte çalışmalara başlayan sağ kanat oyuncusu Mehmet Avcı 18 kişilik kadroda yer almadı. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, 4-0 kazanılan Erzin Belediyespor maçının kafilesinde değişiklik yapmazken, sahaya süreceği 11’de de rotasyona gitmeyeceği tahmin ediliyor. Erdem ÖVÜÇ

 

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                                       O     G    B   M     A    Y     P

1

Sancaktepe Belediyespor

21

13

6

2

31

10

45

 

2

Kocaelispor

22

10

9

3

40

22

39

 

3

Altay

22

9

9

4

34

22

36

 

4

Van BBSK

22

9

9

4

22

20

36

 

5

Çorum Belediyespor

22

9

7

6

32

21

34

 

6

Gölcükspor

22

8

8

6

27

24

32

 

7

Kızılcabölükspor

22

8

8

6

24

22

32

 

8

Ankara Demirspor

22

7

10

5

31

27

31

 

9

Erzin Belediyespor

22

8

6

8

23

31

30

 

10

Bayburt Grup Özel İdare

22

7

8

7

22

21

29

 

11

Tekirdağspor

22

7

7

8

22

28

28

 

12

24 Erzincanspor

22

6

9

7

19

19

27

 

13

Karacabey Birlikspor

22

7

5

10

40

36

26

 

14

Cizre Spor

22

5

9

8

18

28

24

 

15

Kozan Belediyespor

21

5

7

9

22

28

22

 

16

Kartalspor

22

6

4

12

21

29

22

 

17

Beylerbeyi

22

4

7

11

23

32

19

 

18

Manavgatspor

21

3

10

8

14

30

19

 

19

Kütahyaspor

21

4

6

11

22

37

18

 

 

YARININ PROGRAMI

24 Erzincan

Sancaktepe Bel

Cizre Spor

Altay

Erzin Bel

Kartalspor

Van BBSK

Kocaelispor

Ankara Demir

Çorum Bel

Gölcükspor

Kozan Bel

Kütahyaspor

Karacabey Birlik

Manavgatspor

Bayburt

Tekirdağspor

Kızılcabölük

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