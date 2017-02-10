Kocaelispor’da tek yol 3 puan!

Kocaelispor sezonun 23. maçında Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 13.00’da başlayacak

6 PUANLIK BİR MAÇ OLACAK

3.Lig 1.Grup’ta Geçtiğimiz hafta Erzin Belediyespor’u İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki Oğuzhan’ın 2, Ali Keten ve Sinan’ın golleri ile 4-0 mağlup ederek lider Sancaktepe Belediyespor’u takibine devam eden 2. sıradaki Kocaelispor, 23. haftada Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Üçüncü sıradaki rakibi ile 6 puanlık bir mücadele içerisine girişecek olan Yeşil Siyahlılar Van’a galibiyet hedefi ile gitti.

SADECE YUSUF YOK

Kocaelispor’da kaleci Yusuf Şenlik dışında eksik futbolcu bulunmazken, hafta arasında takım ile birlikte çalışmalara başlayan sağ kanat oyuncusu Mehmet Avcı 18 kişilik kadroda yer almadı. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, 4-0 kazanılan Erzin Belediyespor maçının kafilesinde değişiklik yapmazken, sahaya süreceği 11’de de rotasyona gitmeyeceği tahmin ediliyor. Erdem ÖVÜÇ

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Sancaktepe Belediyespor 21 13 6 2 31 10 45 2 Kocaelispor 22 10 9 3 40 22 39 3 Altay 22 9 9 4 34 22 36 4 Van BBSK 22 9 9 4 22 20 36 5 Çorum Belediyespor 22 9 7 6 32 21 34 6 Gölcükspor 22 8 8 6 27 24 32 7 Kızılcabölükspor 22 8 8 6 24 22 32 8 Ankara Demirspor 22 7 10 5 31 27 31 9 Erzin Belediyespor 22 8 6 8 23 31 30 10 Bayburt Grup Özel İdare 22 7 8 7 22 21 29 11 Tekirdağspor 22 7 7 8 22 28 28 12 24 Erzincanspor 22 6 9 7 19 19 27 13 Karacabey Birlikspor 22 7 5 10 40 36 26 14 Cizre Spor 22 5 9 8 18 28 24 15 Kozan Belediyespor 21 5 7 9 22 28 22 16 Kartalspor 22 6 4 12 21 29 22 17 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 19 18 Manavgatspor 21 3 10 8 14 30 19 19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 18

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