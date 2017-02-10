Kocaelispor’da tek yol 3 puan!

6 PUANLIK BİR MAÇ OLACAK
3.Lig 1.Grup’ta Geçtiğimiz hafta Erzin Belediyespor’u İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki Oğuzhan’ın 2, Ali Keten ve Sinan’ın golleri ile 4-0 mağlup ederek lider Sancaktepe Belediyespor’u takibine devam eden 2. sıradaki Kocaelispor, 23. haftada Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Üçüncü sıradaki rakibi ile 6 puanlık bir mücadele içerisine girişecek olan Yeşil Siyahlılar Van’a galibiyet hedefi ile gitti.
SADECE YUSUF YOK
Kocaelispor’da kaleci Yusuf Şenlik dışında eksik futbolcu bulunmazken, hafta arasında takım ile birlikte çalışmalara başlayan sağ kanat oyuncusu Mehmet Avcı 18 kişilik kadroda yer almadı. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, 4-0 kazanılan Erzin Belediyespor maçının kafilesinde değişiklik yapmazken, sahaya süreceği 11’de de rotasyona gitmeyeceği tahmin ediliyor. Erdem ÖVÜÇ
3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Sancaktepe Belediyespor
21
13
6
2
31
10
45
2
Kocaelispor
22
10
9
3
40
22
39
3
Altay
22
9
9
4
34
22
36
4
Van BBSK
22
9
9
4
22
20
36
5
Çorum Belediyespor
22
9
7
6
32
21
34
6
Gölcükspor
22
8
8
6
27
24
32
7
Kızılcabölükspor
22
8
8
6
24
22
32
8
Ankara Demirspor
22
7
10
5
31
27
31
9
Erzin Belediyespor
22
8
6
8
23
31
30
10
Bayburt Grup Özel İdare
22
7
8
7
22
21
29
11
Tekirdağspor
22
7
7
8
22
28
28
12
24 Erzincanspor
22
6
9
7
19
19
27
13
Karacabey Birlikspor
22
7
5
10
40
36
26
14
Cizre Spor
22
5
9
8
18
28
24
15
Kozan Belediyespor
21
5
7
9
22
28
22
16
Kartalspor
22
6
4
12
21
29
22
17
Beylerbeyi
22
4
7
11
23
32
19
18
Manavgatspor
21
3
10
8
14
30
19
19
Kütahyaspor
21
4
6
11
22
37
18
YARININ PROGRAMI
24 Erzincan
Sancaktepe Bel
Cizre Spor
Altay
Erzin Bel
Kartalspor
Van BBSK
Kocaelispor
Ankara Demir
Çorum Bel
Gölcükspor
Kozan Bel
Kütahyaspor
Karacabey Birlik
Manavgatspor
Bayburt
Tekirdağspor
Kızılcabölük