Kocaelispor’da yeni sayfa…

Hakan Yağcıoğlu

Ümit Metin Yıldız görevi bıraktı…

Yerine aldın Günaydın ‘geçici’ olarak iş başı yaptı…

Üç gün sonra da Fatih Kavlak yeni bir sayfa açan döneme imza attı…

Kocaelispor yine hareketli günler yaşıyor…

Uzun süredir art arda teknik adam krizleri yaşamış olan ve başarıya ulaşan Kocaelispor yeni bir teknik adamlık kaosuna sürüklenmeden önlemini aldı ve artık teknik adamlık tartışması rafa kaldırıldı…

Bundan sonra takımın daha çok çalışıp, Kocaelispor’a istatistiği ilk getiren adam olan Fatih Kavlak çevresinde toplanması gerekiyor…

…………………………..

Tanıdığım Fatih Kavlak…

2001 yılı…

Hikmet Karaman teknik direktör ve son senesi…

O dönemde Fatih Kavlak istatistikçi olarak kulübe görevlendiriliyor…

İstatistikçi…

O dönem için lüks bir kavram…

Tesislerde bir tek bilgisayar bile yokken, Fatih Kavlak kendi çabalarıyla kulübüne bir bilgisayar alıyor ve ilk kez analizler yapıyor…

Sonra bu sistem Ersun Yanal ile birlikte tüm ülkeye yayılıyor…

Şimdi amatör kulüplerde bile istatistikçi var…

Fatih Kavlak kulüpte böylesi bir ilke yapmış bir insan olarak şimdi Kocaelispor’un başında…

Bir çok kulüpte çalıştıktan sonra, Kocaelispor’da görev alıyor…

Fikret Özcan’ın da yakın arkadaşı…

Bakalım nasıl bir sonuç alacak?..

İstatistiklerimiz çok kötü de!..

……………………

Zeytin hikâyesi…

Temelin tabağına zeytin gelmiş…

Çatalla bir türlü denk getirip tutturamamış zeytini bizimki…

Garsondan yardım istemiş…

Garson bir kerede çatalı zeytine saplamış…

Temel’in ağzı boş durur mu?..

“Ben yormasaydım, zor yakalardın zeytini” demiş…

Şu andaki Kocaelispor’un durumuna ne kadar da benziyor…

Ümit Metin Yıldız yordu yordu, Aydın Günaydın zeytini yakaladı…

Zeytin dalı uzatılsın artık camiamıza…

…………………………………

Vallahi biz de bilmiyoruz…

Hani transfer yasağı kaldırılacaktık!..

Hani, KEV tesisleri satılıp borçlardan kurtulacaktık!..

Ne zaman transfer yapıp da Süper Lig’e çıkacağız?..

***

Bu sorularla bunalıyoruz…

Bizi yolda gören sevgili Kocaelisporluların ilk sorusu bu oluyor ve yanıt veremiyoruz…

Çünkü kapalı kapılar ardında biz de neler yapıldığını, yapılabildiğini bilmiyoruz…

Bekleyin diyorlar…

O kadar…

Biz de yönetimi ve başkanı bekliyoruz…

Bakalım nasıl bir adım atılacak?..

…………………………..

Derbi ve omurgalı Kocaelisporlular…

İzlemedim…

Evet evet ben derbi maçını izlemedim…

Özetlerine baktım, o kadar…

Çünkü o saatte gazetedeydim ve maçı giren tek gazetenin elemanı olarak görevimin başındaydım…

Maçı da ekrandan izleme olanağı buldum…

Ama hangi maçı?..

Tabii ki Kocaelispor maçını…

Tereddütsüz ve tek seçenekte…

Beni başka seçeneğim yok ki…

Benim kalbimde bir ikinci takım yok ki…

Neyi soruyorsunuz?..

Derbi maçını bırakıp takımı destekleyen tüm onurlu ve omurgalı Kocaelisporluları kutluyorum…

…………………….