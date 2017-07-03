Kocaelispor'da Yıldız kalıyor gibi!

Kocaelispor'da Ümit Metin Yıldız kalıyor gibi...

Kocaelispor’(da teknik adam Ümit Metin Yıldız’ın yeni sezonda da görev alma ihtimali hayli yüksek. Teknik adam “Benim açımdan sorun yok. Son söz yönetimin” derken, her türlü şartı da kabul etti. Takımda transfer yasağı sürüyor.