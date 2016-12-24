  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 6 °C

Kocaelispor’un kamp yeri değişti

»
Kocaelispor’un kamp yeri değişti
Önceki akşam yaptığı kros ile devre arası hazırlıklarının İzmit’e etabına başlayan Kocaelispor, Antalya kampını Antalya Manavgat Evrenseki’de yer alan The Xanthe Resort Otel’de yapacaktı.

Ancak bu otelin hava alanına yaklaşık 60 kilometre uzak olması ile nedeni ile buradan vazgeçildi. Yapılan araştırmalar neticesinde koşulları ve hava alanına sadece 20 dakika uzaklıkta olan Kervansaray Otel tercih edildi. Kulüp idaresi gün boyu otel konaklama rezervasyon işleri ile ilgilendi. Kocaelispor’un kampı 26 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 12 gün sürecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüzücüler İstanbul'da kulaç atacak24 Aralık 2016 Cumartesi 09:47
  • Emin Karaboğa, Dikmen'de koşacak24 Aralık 2016 Cumartesi 09:46
  • Kadir Kürşat ve Beyza evleniyor!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:44
  • Çoban: Bu gençlerin sayılarını artırmalıyız24 Aralık 2016 Cumartesi 09:42
  • Gençlik aşısı24 Aralık 2016 Cumartesi 09:39
  • Ayak Tenisi turnuvası bitti24 Aralık 2016 Cumartesi 09:35
  • Mecburi bağış huzursuzluk yarattı24 Aralık 2016 Cumartesi 09:31
  • Doğacan yine zirveyi bırakmadı24 Aralık 2016 Cumartesi 09:29
  • Tokuş bir santrfor ve bir stoper istiyor24 Aralık 2016 Cumartesi 09:28
  • 2.Lig Voleybol heyecanı bugün Yahya Kaptan’da24 Aralık 2016 Cumartesi 09:26
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim