Kocaelispor’un kamp yeri değişti

Önceki akşam yaptığı kros ile devre arası hazırlıklarının İzmit’e etabına başlayan Kocaelispor, Antalya kampını Antalya Manavgat Evrenseki’de yer alan The Xanthe Resort Otel’de yapacaktı.

Ancak bu otelin hava alanına yaklaşık 60 kilometre uzak olması ile nedeni ile buradan vazgeçildi. Yapılan araştırmalar neticesinde koşulları ve hava alanına sadece 20 dakika uzaklıkta olan Kervansaray Otel tercih edildi. Kulüp idaresi gün boyu otel konaklama rezervasyon işleri ile ilgilendi. Kocaelispor’un kampı 26 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 12 gün sürecek.