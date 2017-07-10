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Kocaelispor'un rakipleri belli oldu!

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Kocaelispor'un rakipleri belli oldu!
2017-2018 Sezonu TFF 2 ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar, kura çekimi ile belirlendi

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı. 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.

 

MADDİ İMKANLAR ARTACAK

Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, “TFF Yönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu. BAL’dan profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu. Yeni Altındağ Belediyespor, Kasımpaşa Erokspor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Yeni Orduspor, Utaş Uşakspor, Arsinspor'a hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."

 

BAŞKAN VE YÖNETİCİLER KATILDI

Kura çekimine temsilcilerimizin Başkan ve yöneticileri de katıldı. Grup kuralarının çekim törenine Kocaelispor’u temsilen yönetici Çağrı Alparslan, Kulüp Müdürü İlker Uzel, Darıca Gençler Birliği adına Başkan Mustafa Öztürk, yöneticiler Mehmet Uzun ve Lokman Demirtaş, Birlikspor Kulüp Müdürü Gökhan Terci ve Burhan Terci, Gölcükspor adına Başkan Ahmet Şahin, yöneticiler Hasan Uzuner ve Rıdvan Engin katıldı.

 

3 Grup'ta yer alan Kocaelispor'un gruptaki rakipleri:

Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş
Sultanbeyli Belediyespor
Tekirdağspor
Karacabey Birlik Spor A.Ş.
Utaş Uşakspor A.Ş.
Aydınspor 1923
Kızılcabölükspor
Çorum Belediyespor
Ankara Adliyespor
Osmaniyespor FK
Tarsus İdman Yurdu
Payasspor
Arsinspor
Düzyurtspor
Elaziz Belediyespor
Cizre Spor
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor

 

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