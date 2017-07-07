Kocaelispor’un şimdik hit şarkısı: sessiz gemi!

Kocaelispor Kulübü’nde Başkan Bahri Yavuz özellikle son süreçte bilgi paylaşımı konusunda daha da sıkı bir politika izliyor.

Kulüp içindeki aksiyonların nedense duyulmasını istemeyen ya da sessiz kalmayı tercih ederek “Gizemli” olma yöntemi uygulayan Yavuz, “Merak edilen bir kulüp yönetimi” modeli ile ezber bozuyor.

SANKİ KONUŞMAMAYA YEMİNLİ…

Kurumsal politika ve ketumluk üzerine bir yapı kuran kulüp iyice sessiz hâle büründü. İlk iki yılda kulüp ile ilgili gerçekleşen aksiyonlar hakkında bilgi beslemesi yaparak “Ağırbaşlı” algısı yaratmak isteyen Yeşil Siyahlıların başkanı, yeni sezon öncesinde adeta konuşmamaya yemin etti. Kulüp açıklamalarındaki eksiklikler de kurumsal politikanın sekteye uğramasına neden oldu. Kamuoyunun endişesi ise artıyor. Erdem ÖVÜÇ

Son dönemde neler oldu?...

İlk olarak Erol ile Şenol takımdan ayrıldı ve 31 Mayıs’ta sözleşmesi biten bu futbolcular ile ilgili “Teşekkür” ya da “Askerlik nedeni ile ayrılmak zorunda kaldılar” şeklinde bir açıklama yapılmadı

Oğuzhan Türkmen ile yollar ayrıldı ve yapılan açıklamada “Ret edemeyeceği bir teklif aldı” denilerek futbolcu zor durumda bırakıldı. Daha net bir ifade ile “Oğuzhan Kocaelispor yerine parayı tercih etti” denildi. Ancak Oğuzhan’a teklif edilen rakamın diğer adı “Seni istemiyoruz” demekten başka bir şey değildi.

Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız ile devam edildi, yardımcısı da Fikret Özcan oldu. Bu konu hakkında da herhangi bir açıklamaya gereksinim duyulmadı.

21-28 Temmuz’daki olağan üstü genel kurul tarihi belli olduktan sonra bilgi paylaşımı yapılmadı.

3 yıl önce 2. Lig takımı Sarıyer’den transfer edilen ve yanına da Sinan’ı alan Kılıçarslan veda etti, yine kulüpten herhangi bir reaksiyon gelmedi.

Alt yapıya yeni teknik adamlar geldi, kulüpten ayrılan da oldu yine ses çıkmadı.

KEV süreci yönetimin isteği olduğu için sessiz bir şekilde yürütülüyor.

Ancak Diyarbakır Valisi olan, Kocaeli Eski Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Bilecik Valisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’a yeni koltuklarına oturmadan teşekkür edildi.

Kocaelispor için ter döken emekçilerin hakları teslim edilmediği gibi, kulüp hakkında neler olup bittiğiyle ilgili gereken açıklamalar yapılmadı.