Kocaeli'ye 6 yeni savcı atandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince hazırlanan yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının yeri değiştirildi

HSK Birinci Daire Başkanlığından kararnameye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilan edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir. Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından ‘Atanma Talep Formu’ nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

KOCAELİ'YE GELENLER

Antalya Cumhuriyet Savcısı Hasan Aydoğdu Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na atandı

Antalya Bölge Adliye Mahkeme Üyesi Elif Aydoğdu Kocaeli Hakimliğine atandı

Bolu Hakimi Çiğdem Karaarslan Kocaeli Hakimliğine atandı

İzmir Cumhuriyet Savcısı Adnan Babadağ Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına atandı

İzmir Hakimi Hülya Babadağ Kocaeli Hakimliğine atandı

Hendek Cumhuriyet Savcısı Arif Uslu Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına atandı

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Abdülhamit Durgut Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına atandı

KOCAELİ'DEN GİDENLER

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Atilla Ayvacı Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atandı

Kocaeli Hakimi Gülay Öztürk Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri Daire Başkanlığına atandı

Gebze Hakimi Derya Konak Van Hakimliğine atandı

Kocaeli Hakimi Sema Usta Aslan Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri Üyeliğine atandı

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Metin Aslan Bursa Cumhuriyet Savcılığına atandı

Kocaeli Hakimi Mehmet Özdemir İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri Üyeliğine atandı

Gebze Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ömer Sivrikaya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı

Kocaeli Hakimi İlyaz Çoralı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı

Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gülle Aydın Cumhuriyet Savcılığına atandı

Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına atandı

Kandıra Hakimi Mehtap Bayrak Dalaslan Bakırköy Hakimliğine atandı

ATANAN SAVCILARIN TÜM LİSTESİ: