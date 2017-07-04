  • BIST 100.522
  • Altın 139,584
  • Dolar 3,5558
  • Euro 4,0390
  • Kocaeli : 21 °C
  • İstanbul : 22 °C
  • Sakarya : 21 °C

Kocaeli'ye 6 yeni savcı atandı!

»
Kocaeli'ye 6 yeni savcı atandı!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince hazırlanan yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının yeri değiştirildi

HSK Birinci Daire Başkanlığından kararnameye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilan edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir. Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından ‘Atanma Talep Formu’ nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

 

KOCAELİ'YE GELENLER

Antalya Cumhuriyet Savcısı Hasan Aydoğdu Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na atandı                        
Antalya Bölge Adliye Mahkeme Üyesi Elif Aydoğdu Kocaeli Hakimliğine atandı                        
Bolu Hakimi Çiğdem Karaarslan Kocaeli Hakimliğine atandı                        
İzmir Cumhuriyet Savcısı Adnan Babadağ Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına atandı                        
İzmir Hakimi Hülya Babadağ Kocaeli Hakimliğine atandı                        
Hendek Cumhuriyet Savcısı Arif Uslu Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına atandı                        
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Abdülhamit Durgut Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına atandı

 

KOCAELİ'DEN GİDENLER

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Atilla Ayvacı Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atandı                        
Kocaeli Hakimi Gülay Öztürk Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri Daire Başkanlığına atandı                        
Gebze Hakimi Derya Konak Van Hakimliğine atandı                        
Kocaeli Hakimi Sema Usta Aslan Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri Üyeliğine atandı                        
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Metin Aslan Bursa Cumhuriyet Savcılığına atandı                        
Kocaeli Hakimi Mehmet Özdemir İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri Üyeliğine atandı                        
Gebze Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ömer Sivrikaya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı                        
Kocaeli Hakimi İlyaz Çoralı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı                        
Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gülle Aydın Cumhuriyet Savcılığına atandı                        
Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına atandı                        
Kandıra Hakimi Mehtap Bayrak Dalaslan Bakırköy Hakimliğine atandı

 

ATANAN SAVCILARIN TÜM LİSTESİ:

a.jpeg

b.jpeg

c.jpeg

d.jpeg

e.jpeg

f.jpeg

g.jpeg

h.jpeg

i.jpeg

i-001.jpeg

j.jpeg

k.jpeg

l.jpeg

m.jpeg

n.jpeg

o.jpeg

o-001.jpeg

u.jpeg

u-001.jpeg

v.jpeg

y.jpeg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter'da en dikkat çeken rektörlerden biri de "Hülagü"03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47
  • Baran’dan tebrik ziyaretleri03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:51
  • 15 Temmuz tiyatro oyunu yazma yarışması sonuçlandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:49
  • Hereke sahilleri cıvıl cıvıl03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:43
  • Atıcılar nişancılık becerilerini gösterdi03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:42
  • Arızlı depremzedeleri de "Adalet" istedi03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:07
  • Belsa otoparkından şikayet!02 Temmuz 2017 Pazar 23:59
  • Adalet Yürüyüşü'nde "Sivas Katliamı" anıldı02 Temmuz 2017 Pazar 22:05
  • Yürüyüş yarın devam edecek02 Temmuz 2017 Pazar 20:51
  • Kılıçdaroğlu Kocaeli sınırlarında02 Temmuz 2017 Pazar 20:50
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim