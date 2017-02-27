Kocaeli’ye 7 yeni hakim ve savcı atandı

Hakim ve Savcıların görev yerlerinin değişikliğini içeren kararnameye göre Yargıtay'a 100 tetkik hakim görevlendirildi. HSYK tarafından yapılan atamalara göre ilimizde görev yapan 4 Cumhuriyet Savcısı 4 Hakim ve 1 Ağır Ceza Başkanı gönderilirken yerlerine 1 idari mahkeme üyesi, 2 Cumhuriyet Savcısı ve 4 Hakim atandı.
KOCAELİ’DEN GİDENLER
Kocaeli Hakimi Elif Yalçın Dereli - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Dereli – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Harun Ercan – Bursa Cumhuriyet Savcılığı
Körfez Hakimi Yasin Uğurer – Sungurlu Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı
Gebze Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ozan Adıyaman –Yargıtay Tetkik Hakimliği
Gebze Hakimi Şeyda Adıyaman – Yargıtay Tetkik Hakimliği
Gebze Cumhuriyet Savcısı Pınar Çağlar – Gölbaşı ( Ankara ) Cumhuriyet Savcısı
Gebze Eski Hakimi Mehtap Karslı –Hatay hakimliği
Gebze Ağır Ceza Başkanı Şamil İnan- İstanbul Ağır Ceza Başkanlığı
KOCAELİ’YE GELENLER
Ankara İdari Mah. Üyesi Kemal Alimoğlu – Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliği
Bursa C. Savcısı Raşit Emir Dellal – Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
Bursa Hakimi Özlem Sinan Dellal – Kocaeli Hakimliği
Rize Hakimi Mustafa Paksoy – Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Kınık Cumhuriyet Savcısı Mehmet Etyemez- Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
Bursa Hakimi Zeynep Arslantaş Arıburnu – Gebze Hakimliği
Nizip Hakimi Sinan Dümbül – Gebze Hakimliği