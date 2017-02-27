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Kocaeli’ye 7 yeni hakim ve savcı atandı

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Kocaeli’ye 7 yeni hakim ve savcı atandı
HSYK 454 kişilik yeni kararname yayımladı.

Hakim ve Savcıların görev yerlerinin değişikliğini içeren kararnameye göre Yargıtay'a 100 tetkik hakim görevlendirildi. HSYK tarafından yapılan atamalara göre ilimizde görev yapan 4 Cumhuriyet Savcısı 4 Hakim ve 1 Ağır Ceza Başkanı gönderilirken yerlerine 1 idari mahkeme üyesi, 2 Cumhuriyet Savcısı ve 4 Hakim atandı.

 

KOCAELİ’DEN GİDENLER

Kocaeli Hakimi Elif Yalçın Dereli -  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Dereli – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Harun Ercan – Bursa Cumhuriyet Savcılığı
Körfez Hakimi Yasin Uğurer – Sungurlu Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı
Gebze Cumhuriyet Savcısı  Hüseyin Ozan Adıyaman –Yargıtay Tetkik Hakimliği
Gebze Hakimi Şeyda Adıyaman – Yargıtay Tetkik Hakimliği
Gebze Cumhuriyet Savcısı  Pınar Çağlar – Gölbaşı ( Ankara ) Cumhuriyet Savcısı
Gebze Eski Hakimi Mehtap Karslı –Hatay hakimliği
Gebze Ağır Ceza Başkanı Şamil İnan- İstanbul Ağır Ceza Başkanlığı

 

KOCAELİ’YE GELENLER

Ankara İdari Mah. Üyesi  Kemal Alimoğlu – Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliği
Bursa C. Savcısı  Raşit Emir Dellal – Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
Bursa Hakimi Özlem Sinan Dellal – Kocaeli Hakimliği
Rize Hakimi Mustafa Paksoy – Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Kınık Cumhuriyet Savcısı Mehmet Etyemez- Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
Bursa Hakimi Zeynep Arslantaş Arıburnu – Gebze Hakimliği
Nizip Hakimi Sinan Dümbül – Gebze Hakimliği

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