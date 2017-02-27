Kocaeli’ye 7 yeni hakim ve savcı atandı

HSYK 454 kişilik yeni kararname yayımladı.

Hakim ve Savcıların görev yerlerinin değişikliğini içeren kararnameye göre Yargıtay'a 100 tetkik hakim görevlendirildi. HSYK tarafından yapılan atamalara göre ilimizde görev yapan 4 Cumhuriyet Savcısı 4 Hakim ve 1 Ağır Ceza Başkanı gönderilirken yerlerine 1 idari mahkeme üyesi, 2 Cumhuriyet Savcısı ve 4 Hakim atandı.

KOCAELİ’DEN GİDENLER

Kocaeli Hakimi Elif Yalçın Dereli - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Dereli – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Harun Ercan – Bursa Cumhuriyet Savcılığı

Körfez Hakimi Yasin Uğurer – Sungurlu Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı

Gebze Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ozan Adıyaman –Yargıtay Tetkik Hakimliği

Gebze Hakimi Şeyda Adıyaman – Yargıtay Tetkik Hakimliği

Gebze Cumhuriyet Savcısı Pınar Çağlar – Gölbaşı ( Ankara ) Cumhuriyet Savcısı

Gebze Eski Hakimi Mehtap Karslı –Hatay hakimliği

Gebze Ağır Ceza Başkanı Şamil İnan- İstanbul Ağır Ceza Başkanlığı

KOCAELİ’YE GELENLER

Ankara İdari Mah. Üyesi Kemal Alimoğlu – Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliği

Bursa C. Savcısı Raşit Emir Dellal – Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

Bursa Hakimi Özlem Sinan Dellal – Kocaeli Hakimliği

Rize Hakimi Mustafa Paksoy – Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Kınık Cumhuriyet Savcısı Mehmet Etyemez- Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

Bursa Hakimi Zeynep Arslantaş Arıburnu – Gebze Hakimliği

Nizip Hakimi Sinan Dümbül – Gebze Hakimliği