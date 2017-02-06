Kocaeli'ye kar geri geliyor!

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü tarafından açıklanan rapora göre 13 Şubat Pazartesi günü kar fırtısınası geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilen verilere göre kentimizde yükselen hava sıcaklıkları yine düşüyor. Ülkeyi etkisi altına alacak olan soğuk hava cuma günü itibariyle etkisini gösterecek. Pazartesi günü 19 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı önümüzdeki hafta kar yağışına dönecek. Tahminlere göre önümüzdeki pazartesi ve salı günleri ilimizde kar yağışı bekleniyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

SALI

Parçalı bulutlu, en yüksek 16, en düşük 6

ÇARŞAMBA

Sağanak yağışlı, en yüksek 14, en düşük 4

PERŞEMBE

Sağanak yağışlı, en yüksek 7, en düşük 3

CUMA

Bulutlu, en yüksek 5, en düşük 1

CUMARTESİ

Bulutlu, en yüksek 4, en düşük -1

PAZAR

Bulutlu, en yüksek 4, en düşük -2

PAZARTESİ

Kar yağışlı, en yüksek 2, en düşük -2

SALI

Kar yağışlı, en yüksek 2, en düşük -3