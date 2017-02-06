Kocaeli'ye kar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilen verilere göre kentimizde yükselen hava sıcaklıkları yine düşüyor. Ülkeyi etkisi altına alacak olan soğuk hava cuma günü itibariyle etkisini gösterecek. Pazartesi günü 19 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı önümüzdeki hafta kar yağışına dönecek. Tahminlere göre önümüzdeki pazartesi ve salı günleri ilimizde kar yağışı bekleniyor.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ
SALI
Parçalı bulutlu, en yüksek 16, en düşük 6
ÇARŞAMBA
Sağanak yağışlı, en yüksek 14, en düşük 4
PERŞEMBE
Sağanak yağışlı, en yüksek 7, en düşük 3
CUMA
Bulutlu, en yüksek 5, en düşük 1
CUMARTESİ
Bulutlu, en yüksek 4, en düşük -1
PAZAR
Bulutlu, en yüksek 4, en düşük -2
PAZARTESİ
Kar yağışlı, en yüksek 2, en düşük -2
SALI
Kar yağışlı, en yüksek 2, en düşük -3