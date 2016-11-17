Kocaeli'ye örnek olacak proje: Rift Villaları

Eksa İnşaat tarafından Bahçecik’te yapımı devam eden Rift Villaları, kusursuzluğuyla sizleri hayran bırakacak. İçerisinde tarım yapılacak alanların bile bulunduğu proje, kentimize örnek olacak.

Eksa İnşaat, Kocaeli’de olmayan bir projeyi hayata geçiriyor. Kocaeli’nin 7 yıldızlı ilçesi Başiskele Bahçecik’te doğanın ortasında hayata geçen Rift Villaları, her yönüyle dikkat çekiyor. Bu proje, Eksa İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı Ümit Ekşi’nin gurur projesi. Bu ay Kocaeli’de yapılan bir projeyi sizlere tanıtmak amacıyla Rift Villalarının yapıldığı Bahçecik’e gittik. Açıkçası oraya gidene kadar kafamızda yeşilin içinde yer alan normal standart villalar vardı. Fakat gidip Rift villalarını gördükten sonra bu izlenim yerini hayranlığa bıraktı.

7 YILDIZLI VİLLALAR

Bir yer hayal edin, bulunduğunuz yerin sağı ve solu vadi, önü deniz, arka tarafı da alabildiğine yeşil bir orman. Her sabah kuş cıvıltıları eşliğinde gözünüzü cennete açabileceğiniz bir yer. 7 yıldızlı Bahçecik’in en güzel yerinde konumlanan Rift Villas projesi bu eşsiz güzelliğin tam ortasında 7 yıldızlı villalar olarak konumlanıyor. Şu anda İstanbul Bağdat Caddesi’nde de önemli bir projesini devam ettiren Eksa İnşaat, Bahçecik’te Kocaeliye örnek olacak ve değer katacak Rift Villas projesini inşa ediyor.

Proje hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

-Nasıl bir villada oturmak istersiniz sorusunun karşılığını aldığımız bir proje oldu ve talepler çok iyi. Yüzde yüz olumlu tepkiler aldık. Sadece Kocaeli değil, İstanbul’dan da çok güzel tepkiler geldi. Buraya sadece gücü olan değil, gücü olmayanlar da gelerek ‘İzmit’te böyle bir proje yapılıyor biz de görmek istiyoruz’ diyerek bizleri tebrik ettiler. Hatta öyle ki farklı firmalardan gelip projeyi inceleyen müteahhitler bile oldu, örnek olduk ve bu bizim adımıza çok güzel bir şey . Bu projeye 65 adet villayla başladık fakat hayat standartlarını daha yüksek hale getirmek ve yeşil alanı daha fazla tutmak adına villa sayımızı 38’e düşürdük.

Rift ismi nereden geliyor?

-Projenin her iki tarafında vadi diye nitelendirdiğimiz iki dere ve orman alanının tam ortasında kalıyoruz. Bu arazinin sağı ve solu vadi, önü açık deniz arka tarafı dağ 4 tarafı tamamen açık. Biz projenin ismini de düşünürken bu ortama uygun bir şey olmasını istedik. Rift , Afrika’da bulunan dünyanın en değerli vadisi. Böyle bir projeye bu isim yakışırdı. Bu alan adeta vadiyi andıran, elle tutulup havaya kaldırılmış değerli arsa. Kendi mülkümüz olan arsaya bu projeyi kondurmak bizim işimiz ama burası öyle güzel bir lokasyona sahip ki bu tamamen Allah’ın bir lütfu .Hiç bir şekilde hiçbir projenin önü kapanmıyor. Şehre yakınlığı da çok iyi.

Bahçecik bölgesini tercih etmenizin özel bir nedeni var mı?

-Burada ormanın içinde bir yerde oturmak istiyorum dediğiniz zaman daha yükseklere çıkmanız gerekiyor. Fakat Bahçecik bu noktada hem şehir merkezine yakın hem de doğayla iç içe konumuyla dikkat çekiyor. Sürekli kuş cıvıltılarını duyarak huzur bulabiliyorsunuz. Rift vilları çok ayrıcalıklı bir yerde. Harika bir panoramik deniz manzarasına sahip ve Kuzey rüzgarı hattı üzerinde bir bölge Bahçecik bölgesi. Hava sıcaklığı olarak da şehir merkezine göre 1,5-2 derece fark ediyor. Burada hem daha serin hem de daha temiz havaya sahipsiniz. En çok tercih edilme sebebi de hem havanın temiz olması hem de çok daha lüks konsept’te bir proje olması. Şehirden uzak yaşamı tercih edenlerin bölgesidir burası. Bahçecik 7 yıldızlı bir kent. Biz de 7 yıldızlı kentin 7 yıldızlı villalarını yapalım dedik ve bu villaların özelliklerini de 7 başlıkta topladık. Merkezi konum, panoramik manzara, eşsiz doğa, lüks konfor, üst düzey kalite, sosyal yaşam, özgün tasarım…

VİLLALARIMIZ ÇOK FERAH

Kesinlikle her detayda farklı mimarlarımızı çalıştırdık. En çok dikdörtgen salonun kullanışlı olduğunu öğrendik ve ona göre bir salon oluşturduk. Mutfak verandalarını terasa açılacak şekilde konumlandırdık. Villaların daha ferah olması için tavan yüksekliğini 3,5 metre yaptık. Kocaeli’ de müşterilerin bir projeyi incelemeye gittiklerinde soracakları 2. Ya da 3. Soru kullanılan malzemelerdir. Isı izolasyonudur. Fakat bizim projemizi incelemeye gelenler bize böyle bir soru sormuyor. Çünkü biz bunu fazlasıyla aştık. Buraya gelip kaliteyi gören insanlar zaten bunu sorma gereği bile duymuyor. Benim için önemli olan kalite Deniz manzarası ve Orman manzarası var evet ama öncelikli olan kalite. Biz zaten satışlarımızda şerefiye bedeli de koymuyoruz.

SİTE İÇİNDE ORGANİK BÖLGE

Kalite olarak aralarında hiçbir fark yok. Luvenis 4+1 265 metrekare, Grande tipi villalar ise 5+1 376 metrekare 2 araçlık otopark 60 metrekare çatı arası kiler alanı, her villaya 300- 350 metrekare bahçe kullanım alanı veriyoruz. Şunu belirteyim bunlar evin metrekare hesabının dışında verilen alanlar hem de fiyata dahil. Bunun dışında site içerisinde organik bölgemiz var. Bu Kocaeli’de bir ilktir ve site içerisinde numaralandırılmış alanlarda herkes meyvesini sebzesinin yetiştirerek oradan alabilecek, çocuklarına bahçe ekip ürün yetiştirmeyi öğretebilecek. Biz burada bir yaşam satıyoruz. Villa sahipleri isterse site içerisinde sosyalleşebilir, dilerse de kendi villasında daha özel bir hayat yaşar. Biz şimdiye kadar Rift’in hiç reklamını yapmadık.

Şuan satışlar nasıl?

-Şunu belirteyim. Buraya bir kişi müşteri olarak geldiğinde arkadaşlarını da getirmek istiyor. Çünkü alanı gördükten sonra ‘bundan sonra ben arkadaşlarımla burada yaşlanmak istiyorum’ diyorlar. Satışlar biranda da bitebilir ama bizim zaten evleri hemen satalım gibi bir sıkıntımız yok. Sadece Kocaeli’de böyle bir projenin olduğunu bilinsin istiyoruz. Burada oturmak bir bir ayrıcalık olacak. Burada bir aile ortamı oluşacak. Belki buradaki dostluk burada kalacak buradaki insanlara burada kurdukları dostluk yetecek Eksa İnşaat tamamen kendi öz sermayesi ile bu projeyi tamamlamayı hedefliyor.

Villalarda kullanılan malzemeler de özel olarak seçilmiş. Hangi ürünleri tercih ettiniz?

-Villaların dışı Finlandiya çamı thermowood ahşapla kaplı. Bunu yaparken de tamamen villaların dışına natürellik verdik. Evlerimizde Bticino marka akıllı otomasyon sistemi kullandık Evinizi kendiniz kontrol edebileceğiniz evinizi kendinize göre uyarlayabileceğiniz, tüm aydınlatmanızı elektrikli ev eşyalarınızı, tül perdelerinizi ayarlayabileceğiniz, programlayabileceğiniz bir sistem bu. Kocaeli’de akıllı ev projesi var ama bizim projemiz gibi yok. Bu çok daha donanımlı bir sistem. Herkese bir tablet veriyoruz ve buradan evin elektrik, ısıtma, soğutma perdeleri dahil her şeyi kontrol edebiliyorsunuz.

KALİTE, STANDARDIMIZ

Uzaktan ışıkları açıp kapatmak akıllı ev demek değil. Kocaeli’de bu konuda çok proje var ama bizim projemiz daha farklı. Ben gece 2’den sonra bütün aydınlatmalarımı kapatmak istiyorum diyebilirsiniz, bir nevi bir nevi karşınızda bir canlı var gibi her şeyi ayarlamanız bu sistem ile mümkün. Villalarımızda en üst segment markalar kullandık ve kalitenin standardımız olduğunu hissettirdik. Tavan yüksekliği 3.25 olarak belirledik. Aydınlatma sistemini farklı yaptık ve gün ışığını yansıtan tonlar kullandık. Mutfakta özgün tasarım çalıştık. İç mimarlarımızın bu konuda çok güzel doğaçlamaları oldu ve güzel işler ortaya çıktı. Mutfaklarımızda Franke’nin ankastre setini veriyoruz. Alt katta da bir odamız var. Bakıcı odası da olabilecek bir yer olarak tasarlandı. Genel bir banyo var. Üst kata çıkış Merdivenini ahşap kayın ağacından yaptık. Yerden ısıtma sistemini kullandık. Bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bayanlar kalorifer peteklerinin görüntüsünden rahatsızlık duyabiliyor. Kullanmak isteyenler için klima alt yapıları oluşturduk. Verandalarınıza salon ve mutfağınızdan çıkabiliyorsunuz. Üst katlarımızda yatak odası soyunma odaları, jakuziler, ebeveyn banyoları yer alıyor. Salon, mutfak ve ara hollerde seramik kullandık.

BARİSOL VE LİNEER AYDINLATMALAR

Villalarımızda kullandığımız farklı barisol ve lineer aydınlatmalar da ayrı bir hava kattı. Ahşapsa yüzde yüz ahşap, teknoloji ise yüzde yüz teknolojiyi kullandık. Rift Villalarında banyolarda tasarım. Bu villanın sahibi başka yerde göremeyeceği bir tasarımla karşılaşacak, villalar aynı zamanda kullanışlı olacak. Evlerdeki kış bahçesini kapatmak isteyen olursa diye düşündük ve o zeminini yerden ısıtma sistemiyle döşedik. Burada bulunan her villa denizi görüyor ama daha çok doğayı tercih ediyorlar. Bu nedenle 5 villamıza has seyir terasları yapıyoruz. Ihlamur ağaçlarının olduğu, derenin olduğu, kuş sesleriyle iç içe bir villada oturanlar 25-30 metre yükseklikten doğanın keyfini çıkartacak.

Birazda güvenlik sisteminden bahsedebilir miyiz?

-Güvenlik bizim için çok önemli. Bu nedenle güvenliği de üst düzeye çıkardık ve hırsızlık müdahalesinde dahi sinyal veren bir sistemi dahil ettik.Evinizi su bastığında evin tüm enerjisini kesen bir sistem bu. Su basma detektörleri mevcut. Dünyanın neresinde olursanız olun evinizi uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Bu sistemle kışın evinize gelmeden kombinizi açabiliyorsunuz. Mesela eve gelmeden bir saat önce telefondan kombinizi açarak evinizi ısıtabilirsiniz. Bu sistem rahatlığa alıştırıyor. Bunun dışında salonda odun şöminemiz var. Biz villalarımızda ne yaptıysak hiçbir şekilde imitasyon kullanmadık. Şömine doğalgazlı ya da elektrikli olmaz. Böyle bir evde de o doğallığın yakalanmasını istedik.

THERMWOOD AHŞAP

Evlerimizin dışında Thermwood ahşap kullandık. Her türlü hava koşullarına, çürümeye ve haşerelere karşı direnç sağlamanın yanında doğal ve modern görünümüyle evinize ahşabın sıcaklığını da katacak bir görüntü oluşturduk. Evini ahşap görünümlü pvc kaplayanlar var. Biz hiçbir şeyin yapayını kullanmadık. Bir dış cephe kaplamamız bile bile bir daire alıyor neredeyse ama biz ne gerekiyorsa onu kullandık. Olması gereken villa bu, Biz bu konuda diğerlerine örnek olacağız ve Kocaeli’nin standartlarını daha yukarı çıkartacağız. Sosyal alanlara da çok önem verdik ve sosyal alanlara da sitenin şerefiyesi en iyi yerine, denize en yakın yere koyduk. Sauna, hamam, havuz, çocuk havuzu, çocuk oyun alanı, Fıtness salonu bulunuyor. Bunlar dışında bahçe şovu alanımız var. Duvarda dikey bahçe ve yapay şelalemiz olacak. Kısacası Rift villalarında sosyal alanlar adına da aklınıza gelebilecek her şey olacak. Bu konuda da iddialıyız.

PROJEDE HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Projenin satış koordinatörü Tuncay Es ise ‘’Ümit bey proje ile ilgili çok fazla şey açıkladı ama biz bu kusursuz olması için en ince ayrıntıları bile düşündük. Bu nedenle de hala anlatamadığımız çok fazla özellik var. Bu özelliklerin tamamını yerinde görmek ve kalite ile zarafetin buluştuğu Rift villalarını incelemek için sizleri örnek villamıza davet ediyoruz.

Başvuru adresimiz: Haftanın 7 günü ziyaret edebileceğiniz örnek villa ve adres bilgisi için 0 262 325 97 97 numaralı telefonu arayabilir, ya da www. riftbahcecik.com adresini ziyaret edebilirsiniz.