Müsabakalar için voleybol takımını Afyon'a gönderen Okul Müdürü Suat Yazan ve Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Artar, burada en iyi dereceyi alacaklarını söylediler. Kısıtlı imkanlara rağmen ellerinden gelen en iyi başarıyı göstereceklerini belirten Suat Yazan ve Hatice Artar, “Her şey çocuklarımız için. Kocaeli'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Umarız iyi bir derece elde ederiz" dediler.
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Kocaeli'yi onlar temsil edecek
Kocaeli'de yapılan okullar arası voleybol müsabakalarında büyük bir başarı elde eden Derince Hikmet Ulubay Ortaokulu Yıldız Kızlar turnuvasında Kocaali'yi temsil edecek.
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