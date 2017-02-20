Kocaman: Ortak düşüncemiz Gölcük

Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk ve Kent Konseyi Genel Sekreteri E. Fatih Bayram Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şentürk, kendilerine destek veren Kocaman’a teşekkür etti. Başkan Kocaman da yaptığı konuşmada,“Gölcük’te bizler kocaman bir aileyiz. Kent Konseyi’ni Gölcükümüzün daha da gelişmesi açısından önemli buluyorum. Kent Konseyi, Gölcük’e önemli katkılar sunuyor. Bende bir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah hep birlikte Gölcük için güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.