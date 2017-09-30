Kocaman ve Küçük ailelerinin mutlu günü

Kocaeli Haber Dünyası Gazetesi’nin Gölcük temsilcisi TÜED Emekliler Cemiyeti Gölcük Şubesi Denetim Kurulu Raportörü olan Nihat Kocaman’ın kızı Selin Kocaman ve Gökmen Küçük evliliğe ilk adımını attılar.

Nihat Kocaman’ın Merkez Mahallesi Preveze Caddesi’ndeki evinde gerçekleşen nişan törenine iki tarafın aileleri, eş ve dostları ve misafirlerin yoğun katılımla nişan töreni gerçekleşti. Selin Kocaman ve Gökmen Küçük çifti hayat arkadaşlığına giden yolda ilk adımı atarak ailelerini mutluluklarına ortak ettiler.