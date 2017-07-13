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Koçdaş’tan Vali’ye hayırlı olsun ziyareti

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Koçdaş’tan Vali’ye hayırlı olsun ziyareti
Koçdaş’tan Vali’ye hayırlı olsun ziyareti

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda darbeci askerlere taş atmak isterken darbeci askerler  tarafından vurulan gazi Halil İbrahim Koçdaş, Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Gazimiz Halil İbrahim Koçdaş’a kendisinin şahsında tüm  kahramanlarımızı kutladığını belirterek, ziyaretinden dolayı  teşekkür etti.

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