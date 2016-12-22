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KOÇDER’den farkındalık kermesi

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KOÇDER’den farkındalık kermesi
Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (KOÇDER) tarafından “El verin hayat bulsunlar, el verin hayata tutunsunlar” sloganı ile kermes düzenlendi.

İzmit Sanat Sokağı’nda gerçekleşen açılışa; KOÇDER Başkanı İlkin Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri ve duyarlı vatandaşlar katıldı. KOÇDER Başkanı Kılıçaslan, “Kermesimizi “El verin hayat bulsunlar el verin hayata tutunsunlar” sloganı ile yaptık. Otizmli çocuklarımızın tedavisinin ilk hedefleri eğitim ve sosyalleşmedir. Sosyalleşmeleri, topluma adapte olabilmeleri için de bir meslek edinmeleri, el sanatları ve sporla ilgilenmeleri gerekiyor. Biz de bu kermesi yaşam merkezimizde kurduğumuz iş atölyelerimize materyaller alabilmek için düzenledik. Çok şanslıyız. Mu kermese çok sayıda gönül dostlarımız katıldı. Sevginin her engeli aştığını bize gösterdiler. Çocuklarımız 20 yaşından çocuklarımızın okul hayatı bitiyor ve evlere hapsediliyorlar. Bu iş atölyemiz bu çocukların geleceği için çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kermesimiz 3 gün açık kalacak. Fiyat aralıklarımız 2 liradan başlıyor 50 lira arasında değişiyor. Tüm halkımızı destek olmak için bekliyoruz” dedi. Serkan BORLAK

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