KODA’da gazetecilik anlatıldı

KOÜ’den ihraç edilen 19 akademisyenin düzenlediği dayanışma akademisinin bu haftaki dersinde akademisyen Adem Yeşilyurt “OHAL’de Gazetecilik ve Medya Özgürlüğü” konusunu anlattı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ)’den ihraç edilen 19 akademisyenin düzenlediği Kocaeli Dayanışma Akademisi(KODA), derslerini Eğitim Sen Şube binasında vermeye devam ediyor. Bu haftaki dersi akademisyen Adem Yeşilyurt tarafından OHAL’de Gazetecilik ve Medya Özgürlüğü konusunu anlattı. Derse ihraç edilen akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de katıldı. Akademisyen Adem Yeşilyurt’un ardından Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Elif Taştekin ve Evrensel Gazetesi Muhabiri Hasret Kozan Gültekin de gazetecilik mesleğine dair deneyimlerini anlattı.

“AKP’DEN SONRA MEDYA HOLDİNGLEŞTİ”

Adem Yeşilyurt konuşmasında “Medya bir tarafıyla ideolojik bir tarafıyla da sermaye birikiminin olduğu bir noktayı temsil ediyor. AKP’den sonra medya holdingleşti ve ardından iktidara bağımlı bir medya oluştu. Sonrası ise AKP medyayı direk kontrol altına alma sürecine gitti” dedi. 146 gazeteci cezaevinde, 178 medya kuruluşu kapatıldı diyen Yeşilyurt, “Bin 500’ten fazla gazetecinin işsiz kalması ve özlük hakları sorunları, 115 gazetecinin sürekli basın kartını, 660 gazetecinin ise sarı basın kartının iptal edilmesi OHAL döneminde gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

“DOĞRU HABERİN PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ”

Adem Yeşilyurt’un ardından söz alan Evrensel Gazetesi Muhabiri Hasret Gültekin Kozan, “ OHAL sürecinde çalıştığım kurum olan televizyon kapatıldı. Şimdi gazetede devam ediyoruz. Her KHK açıklandığında acaba bizi kapatacaklar mı diyoruz. Biz gücümüzün yettiğince haberciliğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Televizyon bizim için çok büyük bir araçtı. Televizyonu açıp yapılan yorumlara, yayınlara baktığımda şu dönemde bizimde olmamız lazımdı, yansıtılanlar böyle değil diyorum içimden. Basın önemli bir noktada ama güç onların ellerinde, onların söylemleri ekrana yansıyor. Bu da vatandaşa olumsuz bir şekilde yansıyor aslında. Bizim daha önemli şeyler yapmamız lazım. Eleştirmeye devam edeceğiz. Doğru haberin peşinden koşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“OHAL’DE DE BU HALDE DE VARDIK”

Evrensel Gazetesi Muhabiri Hasret Gültekin Kozan’ın ardından konuşma yapan DİHA Muhabiri Elif Çetiner, “2 buçuk yıldır DİHA’da çalışıyorum. Sokak muhabirliği yapıyorum. Eylemlerde, basın açıklamalarında insanlar haklarını savunurken önce bize saldırıyorlar ki bunları ifşa etmeyelim.10 arkadaşımız bölücülükten tutuklandı. Genel yayın yönetmenimiz tutuklu. Bizler Metin Göktepe’den bugünlere geldik. OHAL’de de bu halde de vardık var olmaya devam edeceğiz. Biz ötekileştirilmiş insanların sesi olduk. Bizim için geri adım atılması söz konusu değil. Özgür basına sahip çıkılmalı. Biz susarsak herkesin sesi susar” dedi. Çetiner’in konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi. KODA’da bir sonraki ders 15 Şubat 17.00-19.00 saatleri arasında Hakan Koçak tarafından anlatılacak olan “Emeğin Bilimini Yapmak ve Emek İçin Bilim Yapmak” konulu ders olacak. Selin BECER