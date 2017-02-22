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Köfteci İbo setlerden fırsat bulamıyormuş

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Hakan Yağcıoğlu

Kentin sembol isimlerinden “Köfteci İbo lakaplı İbrahim Özenir” bir süredir ortalarda gözükmüyordu. İbo, önceki gün servisimize gelerek hasret giderdi. Tabii elinde yazısıyla geldi. Bir çok TV dizisinde roller alan, reklam filmlerinde de oynayan İbrahim Özenir, şu sıralarda Payitaht Abdülhamit’te rol alıyor. Dizi yarın TRT-1’de yayına başlıyor. Özenir, ‘Benim asıl ailem’ dediği spor ailesinden de elbette kopmuyor. İşte bugünkü sütunumuzu İbo’nun güzel yazına ayırdık…

***

“Futbol oyunu enteresan bir oyun… Ne zaman gol olacak, ne zaman penaltı olacak, ne zaman ofsayt olacak bilinmez. Ortalık ne zaman karışacak. Maç nasıl yarıda kalacak, kimse anlamaz. Saniyelerle olur her şey… Futbol oyunu kurallarla oynanan bir oyun. Kurallara uymazsan cezayı görürsün. Her takım sahaya galibiyet için çıkar. Galip gelirsin prim alırsın. Müsabaka esnasında sporcular, hocalar, yöneticiler, taraftarlar hissidir. Hakem ise hissizdir. Gördüğünü çalar. Müsabaka sonrasında gülmek de var ağlamakta. Böyle gelmiş böyle gider. Bir takım gülecek, bir takım üzülecek. Futbolun kanunu budur.

Pekala hakem nedir?..

Hakkaniyetli…

Adil…

Kararlı…

Emin…

Mantıklı…

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