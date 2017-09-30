Köfteyi ye, evine 3 puan ile dön Birlik!

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor yarın Bursa ekibi İnegölspor’a konuk olacak

MORALLER İYİ DEĞİL

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor 6.hafta karşılaşmasında yarın Bursa ekibi İnegölspor’a konuk olacak. Kırmızı-Beyazlılar, İnegöl İlçe Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak olan maçın hazırlıklarını önceki günkü taktik antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Herhangi bir eksiği bulunmayan Birlikspor dün sabah ter antrenmanı yaptıktan sonra İnegöl’e hareket etti. Marion Hotel’de konaklayan temsilcimiz iyi oyunla ve sonuçla eve mutlu dönmek için saha olacak.

HAKEMİN KARNESİ

Ligin ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan toplayan İnegölspor’a konuk olan Kocaeli Birlikspor’un 1 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Ancak Kırmızı Beyazlı ekibin 3 puanı silindi. Maçı Manisa bölgesinden B klasman hakem Emre Abar yönetecek. 2015-2016 sezonunda iki kez 2.lig maçında düdük çalan Abar, geçen sezon da 13 maça çıktı; 1 kupa, 2 BAL ve 10 3.lig karşılaşmasını yönetti. Bu sezon 1 kez kupa maçında görev yaptı.

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Menemen Bld 5 5 0 0 15 3 15 2 Keçiörengücü 5 4 1 0 19 6 13 3 Hatayspor 5 4 0 1 11 5 12 4 Afjet Afyonspor 5 3 1 1 9 4 10 5 Amed Sportif 5 2 2 1 13 6 8 6 Sivas Belediyespor 5 2 2 1 5 3 8 7 İnegölspor 5 2 2 1 8 9 8 8 Kastamonuspor 1966 5 2 1 2 7 4 7 9 Etimesgut Bld 5 1 3 1 4 3 6 10 Tokatspor 5 1 3 1 7 8 6 11 Bucaspor 5 1 2 2 8 7 5 12 Sancaktepe Bld 5 1 2 2 6 7 5 13 Bodrumspor 5 1 2 2 5 6 5 14 Sarıyer 5 1 2 2 5 7 5 15 KOCAELİ BİRLİK 5 1 1 3 6 10 4 16 Eyüpspor 5 1 1 3 8 14 4 17 Tuzlaspor 5 0 1 4 4 12 1 18 Mersin İdmanyurdu 5 0 0 5 1 27 0

GÜNÜN MAÇLARI – 30 Eylül Cumartesi