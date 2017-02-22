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Köken: Başarının anahtarı birlik

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Köken: Başarının anahtarı birlik
Birim müdürleri ve meclis üyeleriyle birlikte hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunan Ünal Köken, “Başarının anahtarı birlik beraberlikten geçiyor” dedi

Kandıra Belediyesi tarafından organize Bolu Mudurnu’da gerçekleştirilen istişare toplantısına Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Başkan Köken’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

 

“GECEMİZİ GÜNDÜZ EDECEĞİZ”

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Çetin Düzgün’ün imar konularında yaptığı bilgilendirmenin ardından ekip ruhuna değinen Ünal Köken,  “İlçemizin kültürel değerlerini koruyarak gelişmesine katkı sağlamak için gecemizi gündüz edeceğiz. Başarının anahtarı birlik beraberlikten geçiyor. Vatandaşımızın sorunlarına anında müdahale ederek çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz” dedi. 

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