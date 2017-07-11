Köken, Kandıra'daki dev projeleri anlattı

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapımı süren ve toplam maliyeti yaklaşık 103 milyon olan vizyon projeleri hakkında açıklamalarda bulundu

Projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Köken Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin durumu hakkında, “Aslında Kandıramızı kalkındıracak, büyütecek proje gıda ihtisas bölgesiydi. Ancak mahkemedeki bir takım vesileler sebebiyle bu biraz uzadı. İnşallah eylül ayında dava idareler kurulundan yetiştirip de davayı çıkartabilirsek, sonuçlarını alabilirsek artık orada da fabrikaların kurulmamasıyla ilgili engel ortadan kaldırılıyor. O zaman altyapıyı tamamlayıp fabrikalarımıza gelip tesislerinizi kurabilirsiniz diyeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Kandıra’nın bugüne kadar ki en büyük projesi” dedi. Yaklaşık 4 yıl önce Kandıra Kayıplar Mahallesi’nde (Kocakaymaz Köyü) kamulaştırılan 2 bin dönümlük alanın ortasındaki 2,8 dönümlük arazisini satmak istemeyen Mürsel Yaylalı isimli vatandaş dava açıp Organize Sanayi Bölgesi projesini iptal ettirmişti.

NAMAZGAH KÜLTÜR MERKEZİ

Kandıra Belediye’si tarafından projelendirilen ve yapımı süren Namazgah Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar hız kazandı. Ağustos ayında tamamlanması hedeflenen projenin yapım aşamalarını yerinde inceleyen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra’da bu projenin büyük değişim yaratacağını vurguladı. Proje, Kandıralıların istek ve taleplerini karşılayacak. Gençlerin ve Kandıralı vatandaşların verimli zaman geçirecekleri alanların yaratıldığı projenin bina duvarları örüldükten sonra binanın iç kısmındaki elektrik ve mekanik tesisatlarıyla ilgili imalatlara da başlandı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Açık ve yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme konusunda özenli davranan yetkililer, otomatik sulama sistemleriyle ağaç ve bitki ekimlerini başlattı. Manolya, sedir, servi, ıhlamur, mavi ladin ve oya ağaçları başta olmak üzere yaklaşık 1000 ağacın dikileceği alanda çevre düzenlemelerine büyük önem veriliyor. Bitkisel peyzajın korunması ve sağlıklı gelişiminin sağlanması için sürekli ve bilinçli bir bakımın sağlanacak.

GÖLET GEZİLEBİLECEK

Projenin diğer ayağını oluşturan güreş alanı için tribün imalatları, gölet kısmına yönelik ise gezi kayıkları hazırlanıyor. Konferans salonu, sinema salonu, düğün salonu, kütüphane gibi birçok sosyal donatı alanını içinde barındıracağı belirtilen projede mescit inşaatı tamamlandı. Spor aletlerinin montajının son etabına geçen ekipler, yürüyüş yollarının hazırlanmasını hızla sürdürüyor.

GENÇLİK MERKEZİNİN YAPIMI SÜRÜYOR

Öncelikli projeler arasında yer alan Gençlik Merkezi hızla yükseliyor. Temellerin atılmasından sonra hızla yükselen yapı Kandıra’da gençler için sosyal aktivitelerin merkezi haline gelecek. Gençlik Merkezi Akdurak mahallesindeki inşaat çalışmaları 1.250 metrekarelik alanda, 150 kişilik konferans salonu, bay-bayan mescit, çok amaçlı salon, bilgisayar odası, oyun salonu, kafeterya, derslikler ve idareci odaları yer alacak şekilde hazırlanıyor. Temel atma çalışmaları tamamlanan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden merkezin, bu yıl bitirilmesi hedefleniyor.

HİZMET BİNASI

Kandıra Belediyesi Hizmet Binası ile Kandıra İlçe Kaymakamlık Binalarının yapımı için yıkım çalışmalarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Eski hastane alanına inşa edilecek olan, Belediye Hizmet Binası, Kaymakamlık Hizmet Binası projesi ile hem vatandaşlara sunulan kamusal hizmetin kalitesi artacak hem de ilçe merkezinde görsel açıdan daha düzenli bir hale gelecek. Yıkımına başlanan eski hastane binası proje ve ihale süreci bitene kadar otopark olarak kullanılacak.

SPOR SAHALARI

Çarşı ve Akdurak mahallelerinde yapımını tamamlanan semt spor sahalarıyla hizmet ağını genişletildi. Semt spor sahaları projesinin tamamlanmasının ardından hem mahalle sakinleri vakit geçirebilecekleri bir alana sahip oldu hem de spor yapmak daha eğlenceli hale geldi. Semt spor sahaları projesinin içinde sentetik çim futbol sahası, basketbol sahası, açık hava spor aletleri, spor alanları, çocuk oyun alanı ve dinlenme mekanları bulunuyor. Mahalle parklarının yanı sıra gençlerin spor yapıp kaliteli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak semt spor sahaları tasarlandı.

YELKENCİOĞLU KONAĞI

Kandıra'nın tarihi dokusunu yansıtan projeleri bir bir hayata geçiyoruz” diyen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Yelkencioğlu ailesiyle Kandıra Belediyesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda bedelsiz olarak 100 yıllığına Kandıra Belediyesine tahsis edilen konakta restorasyon çalışmaları sona yaklaşıyor. Çarşı mahallesinde bulunan Kandıra’nın tarihine tanıklık etmiş Yelkencioğlu Konağı gezi evi ve müze olarak vatandaşa kazandırılacak. Kandıra’mızın kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasına ve bunların sonraki kuşaklarımıza aktarılmasına yardımcı olacak bu proje ile ilçemize gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız ve tarihi zenginliklerimizi sergileyeceğiz. Konağımızın bütünlüğünün korunmasına azami önem gösterilen projede şantiye çalışması tamamlandı, restorasyon çalışması en kısa sürede bitirilmek amacıyla hızla devam ediyor” diye konuştu.

ŞEHİR GEÇİŞİ PROJESİ

Köken sözlerini “Ulaşımda önemli bir proje olan Kandıra Işıklar Bölgesindeki Otoyol Bağlantı Yolu Ayrımı Kandıra Şehir Geçişi Projemiz bir diğer önemli projelerimiz arasında yerini alıyor. Kandıra Işıklar Bölgesi geçmişten günümüze birçok kazaya sebebiyet veren bir noktaydı. Bu kapsamda 1800 metre uzunluğunda toprak duvar arme çalışması gerçekleştirildi. Bu yapılan toprak arme sayesinde geçiş rahat bir şekilde bağlanmış oldu. Ayrıca kaza noktasından geçiş tehlikesini kaldırmak için menfez de yapılması kararlaştırıldı. Sel baskınları için de projelendirilecek açık kanallarla yağmur suyunun iletilmesi sağlanacak” ifadeleriyle sürdürdü.

TOKİ PROJESİ

“Toki projesi; vatandaşların ilgiyle takip ettiği 10 dönüm ticaret alanı ve 39 dönüm park alanıyla öne çıkan bir projedir” diyen Köken, “Kandıra’nın Orhan Mahallesi’nde eski hindi üretim tesisinin yerine kurulacak olan Kandıra Toplu Konut Projesinde Oluşturulacak yerleşim planında konutların bölgenin yöresel mimarisiyle yapılacak. Tasarımın bölgeye has taş kaplama gibi yöresel mimari unsurlar örnek alınarak gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından Kandıra’ya yapılacak Emeklilik Konut Projesi’nde 272 adet, 2+1 özelliklerini taşıyan konutlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı” şeklinde konuştu.

CAMİ PROJESİ

Son olarak Sanayi Cami projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Köken sözlerini “Sanayi Cami, esnafların ve vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Çarşı mahallesinde yapılan bir hizmettir. Vatandaşların ibadetlerini ve taziyelerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için yapılan çalışmaların sonucunda sanayi camii hizmete açıldı. Kandıra Belediyesinin ilçenin öncelikli projelerini belirleyerek Kandıra’nın çehresini değiştirdiğini ve bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek için projeleri hayata geçirmeye devam edecek” ifadeleriyle noktaladı.Hatice ŞENTÜRK

Namazgah Projesi Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken tarafından dikkatle takip ediliyor.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken

Projelerin yapıldığı alana birçok gazeteci de gelerek projeleri yerinde inceledi.