Köken’den ‘Oy kullanın’ çağrısı

Pirceler Mahallesi’ne bağlı Böcekler mevkiine ziyarette bulunan Ünal Köken, referandum ile ilgili açıklama yaparak herkesi oy kullanmaya davet etti.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, ilçedeki mahalle ziyaretlerine Pirceler Mahallesi’ne bağlı Böcekler mevkii ile başladı. Mahalle muhtarı Erol Sert ve vatandaşlarla birlikte bölgede incelemelerde bulunan Köken, tespit edilen ihtiyaçları not aldı.

ANNELERİ DİNLEDİ

Başkan Ünal Köken, Böcekler Mahallesi’ne düzenledikleri programda anneleri de dinledi, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye kazandıracakları hakkında konuştu. Vatandaşları bilgilendiren Başkan Köken, herkesi demokratik hakkına sahip çıkmaya, son sözü milli iradenin söyleyeceği bu referandum sürecinde ülke kazanımlarını düşünerek oyunu kullanmaya davet etti.

“GİDİLMEDİK MAHALLE KALMAYACAK”

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken Kandıra’nın her yerinde gerçekleştirmek istediği bu ziyaretler ile vatandaşlarla daha yakın bir diyalog imkanı sağladıklarını, eksik ve ihtiyaçların yerinde ve zamanında belirlenmesinin belediye olarak sunulacak hizmetin kalitesini arttırdığını ifade etti. Köken, bu gezileri Kandıra’da gidilmedik mahalle kalmayıncaya kadar sürdürmek istediklerini belirtti.