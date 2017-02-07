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Kol ağrılarınızı hafife almayın

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Kol ağrılarınızı hafife almayın
Kol ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini belirten uzmanlar, bunun sebebinin ise boyun fıtığı olabileceğini söyledi.

Boyunda  7 tane  omur kemiği olduğunu ve birinci ile ikincisinin arasında disk olmadığını ifade eden uzmanlar, diğerleri arasında bulunan disklerin ise omurgaya yüklenmeyi azaltarak aktaran elastik yastıkçıklar olarak adlandırıldığını belirtti. Bu yastıkçıkların yaşlanma, ani ve sert boyun hareketleri, baş öne eğik uzun süre çalışma, özellikle emniyet kemeri takmadan araba kullananlarda ani fren yapılması veya trafik kazası, geçirilmiş bir boyun travması, spor yaralanmaları ve osteoporoz nedeniyle yıpranmış, esnekliğini yitirmiş ve omuriliğe doğru bombeleşmiş fıtıklaşmış olabileceğini söyledi. Boyun fıtığının en sık belirtisi olan boyun ve kol ağrılarının sebepleri araştırılması gerektiğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Ali Şahabettinoğlu, bu ağrıların boyun fıtığı dışında, kas spazmı, kireçlenme, yumuşak doku zorlanmaları, enfeksiyon hastalıkları, apseler, kemik hastalıkları, hormonal, romatizmal ve iç hastalıklar gibi birçok sebepleri olabilir. Onun için çok yönlü, temel ve ileri görüntüleme tetkikleriyle desteklenen hasta muayenesi çok önemlidir. Ayrıcı tanı ve teşhis ile hastalığın adının konulup uzmanınca tedavi yoluna gidilmesi gerekir" dedi.

 

"KAS ERİMESİ BİLE GÖRÜLÜR"

Boyun fıtığı rahatsızlığında boyunda ağrı, kollarda ağrı ve uyuşma, duyu bozuklukları, tutma yeteneğinde azalma, konsantrasyon güçlüğü, uyku bozukluğu, sabah yorgun kalkmak, kulak çınlaması, baş dönmesi ve gözlerde sinek uçuşması olabileceğini ifade eden Şahabettinoğlu, ilerlemiş vakalarda kas erimesi dahi görülebileceğini söyledi. Boyun fıtıklarının  ameliyatsız tedavisinin mümkün olduğunu özellikle manipülasyon ile yüzde 98 hastada başarılı sonuçlar alındığını belirten Dr. Ali Şahabettinoğlu, ameliyatın ancak kollar ve ellerde ilerleyen güç kaybı olduğunda yada ameliyatsız tedavilere cevap verilmediğinde uygulandığını söyledi.

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