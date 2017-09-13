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Kolları kesilen gençten, teşekkür

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Kolları kesilen gençten, teşekkür
Körfez İlçe Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 ay önce elektrik akımına kapılması sonrası iki kolu kesilen 33 yaşındaki Gökhan Aydınoğlu, koluna takılacağı protez için gün sayıyor.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki ay yattığını belirten Aydınoğlu, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını söyledi. Özellikle yoğun bakım ünitesinde vazife yapan doktor ve diğer görevlilerin kendisine çok iyi baktıklarını söyleyen Aydınoğlu, 'Yoğun bakım ünitesinde doktorum Ahmet bey ve hemşireler çok iyi baktılar, çok yakından ilgilendiler. Bu hastane yetkililerinin morali neticesinde çok çabuk kendimi toparladım. Ayrıca gerek hastane sürecinde gerekse hastane sonrasında beni yalnız bırakmayan her türlü desteği bana sağlayan Körfez halkına ve hayırsever insanlara teşekkür ederim' dedi. Yakın bir zamanda kolunun birine protez takılacağını belirten Aydınoğlu'nun en büyük yardımcısı Çamlıtepe Spor Kulübü'nde kalecilik yapan oğlu Mert. Mert, babasını hiç yalnız bırakmıyor.

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