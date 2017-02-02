Kolon kanseri evli çifti ayırdı

İzmit Erenler Mahallesi Tunalı Sokak adresinde ikamet eden Alikahya da bir fabrikada tornacı olarak çalışan Erdem Alşan’ın eşi Esma Esin Alşan (31) kolon kanseri nedeniyle vefat etti.

İzmit Erenler Mahallesi Tunalı Sokak adresinde ikamet eden Alikahya da bir fabrikada tornacı olarak çalışan Erdem Alşan’ın eşi Esma Esin Alşan (31) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. İzmit’in tanınmış mobilyacılarından Ömer Bor’un da kızı olan Şeker Pınar’da Yapı Kredi bankasında çalışan Esma Esin Alşan’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.