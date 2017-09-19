  • BIST 106.598
  • Altın 146,625
  • Dolar 3,4883
  • Euro 4,1772
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 28 °C
  • Sakarya : 29 °C

Kolundaki demir korkulukla hastaneye kaldırıldı

»
Kolundaki demir korkulukla hastaneye kaldırıldı
Kartepe Eşref Uslu İlkokulunda 8.sınıf öğrencisi olan Ertuğrul Demir, okul ile cami arasında bulunan demir korkulukların üzerine düşmesi sonucu demir korkuluklar koluna saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kal

Kartepe Ataevler Mahallesinde bulunan Eşref Uslu İlkokulunda 8.sınıf öğrencisi olan Ertuğrul Demir, okul ile cami Arassında bulunan demir parmaklıkların üzerinden atlamak istediği esnada dengesini kaybederek korkulukların üzerine düştü. Kolu demir korkuluklara saplanan Ertuğrul Demir’i gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ertuğrul Demir’in koluna saplanan demir korkuluğu spiral testere ile keserek yaralı çocuğu kurtarmayı başardı. Ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ertuğrul Demir, kolundaki demir korkuluğun parçasıyla birlikte ameliyata alındı. Ertuğrul Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN

whatsapp-image-2017-09-19-at-13.43.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil su kanalına düştü19 Eylül 2017 Salı 09:09
  • FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı18 Eylül 2017 Pazartesi 17:31
  • Kazada yaşamını yitiren hamile kadın toprağa verildi18 Eylül 2017 Pazartesi 15:47
  • Uyuşturucuya geçit yok18 Eylül 2017 Pazartesi 14:24
  • 6'sı TSK mensubu18 Eylül 2017 Pazartesi 11:39
  • Gazı bitince benzine geçen araç alev alev yandı18 Eylül 2017 Pazartesi 09:32
  • Hamile kadın kazada bebeğini kaybetti17 Eylül 2017 Pazar 16:45
  • 5 yaşındaki çocuk boynu kesilmiş halde bulundu17 Eylül 2017 Pazar 16:19
  • Metruk binalara uyuşturucu baskını17 Eylül 2017 Pazar 12:28
  • Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı17 Eylül 2017 Pazar 10:29
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim