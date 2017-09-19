Kolundaki demir korkulukla hastaneye kaldırıldı

Kartepe Eşref Uslu İlkokulunda 8.sınıf öğrencisi olan Ertuğrul Demir, okul ile cami arasında bulunan demir korkulukların üzerine düşmesi sonucu demir korkuluklar koluna saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kal

Kartepe Ataevler Mahallesinde bulunan Eşref Uslu İlkokulunda 8.sınıf öğrencisi olan Ertuğrul Demir, okul ile cami Arassında bulunan demir parmaklıkların üzerinden atlamak istediği esnada dengesini kaybederek korkulukların üzerine düştü. Kolu demir korkuluklara saplanan Ertuğrul Demir’i gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ertuğrul Demir’in koluna saplanan demir korkuluğu spiral testere ile keserek yaralı çocuğu kurtarmayı başardı. Ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ertuğrul Demir, kolundaki demir korkuluğun parçasıyla birlikte ameliyata alındı. Ertuğrul Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN