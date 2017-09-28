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KOMEK’te hizmet içi eğitimi veriliyor

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KOMEK’te hizmet içi eğitimi veriliyor
Yeni dönem hazırlıklarına devam eden KO-MEK, hizmet içi eğitimlerine Giyim ve El Sanatları branşında devam etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) yeni dönem hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce birçok farklı branşta usta öğreticilerine hizmet içi eğitim veren KO-MEK, bu kez El Sanatları ve Giyim Teknolojileri branşında eğitim veren usta öğreticileri mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için hizmet içi eğitime aldı. El sanatları branşında eğitim veren usta öğreticilere Ajur ve Tel Kırma alanlarında eğitim verildi. Ajur branşında usta öğretici Esra Kansuk eğitim verirken Tel Kırma branşında ise usta öğretici Tülay Kalkan eğitim verdi.

 

YENİ KAYITLAR

Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimler Mevlana KO-MEK Kurs Merkezinde verildi. Giyim branşında ise usta öğretici Rabia Aksoy, Temel Kalıp Model Uygulama Eğitimi alanında Mehmet Ali Paşa KO-MEK Kurs Merkezinde eğitim verdi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde usta öğreticiler yeni bilgiler öğrenme fırsatı buldu. KO-MEK’e kayıt yaptırmak isteyen 16 yaş ve üzeri vatandaşların bizzat kurs merkezlerine başvurarak ya da www.komek.org adresinden kayıt yaptırabilir. 

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