  • BIST 88.799
  • Altın 143,882
  • Dolar 3,6160
  • Euro 3,7993
  • Kocaeli : 10 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 10 °C

Komiser yardımcısı FETÖ’den hakim karşısında

»
Komiser yardımcısı FETÖ’den hakim karşısında
Kocaeli’de devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan komiser yardımcısı Abdülcebar S. hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Abdülcebar S. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan eski polis suçsuz olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz’dan sonra 3 gün aralıksız çalıştım. Böyle bir suçun içinde olsam çalışmazdım” dedi.
Mahkeme heyetine savunmasını yapmak için ek süre talep eden Abdülcebar S., "Ben örgütün iletişim programı olduğu iddia edilen Bylock’u hiç kullanmadım. 15 Temmuz’dan sonra 3 gün aralıksız çalıştım. Böyle bir suçun içinde olsam çalışmazdım. Çalışma arkadaşlarım bu duruma şahittir. Maddi manevi çok zor durumdayım. Kızım ameliyat oldu. Ailem zor durumdadır. Avukat tutacak maddi gücüm kalmadı. Barodan avukat talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığa savunma yapmak için ek süre vererek duruşmayı 20 Mart 2017 tarihine erteledi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 90 yaşındaki Ayşe Nine kazada öldü21 Şubat 2017 Salı 17:27
  • Uyanık dürümcü 200 TL'yi görünce...21 Şubat 2017 Salı 15:30
  • O belediye başkanının yeğeni serbest bırakıldı21 Şubat 2017 Salı 15:06
  • Kızgınlık anıyla bileğini kesti!21 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Devlet büyüklerine hakaret eden 6 kişi adliyede21 Şubat 2017 Salı 10:16
  • Kocaeli'de 213 polisle HUZUR OPERASYONU!21 Şubat 2017 Salı 09:25
  • FETÖ'den ayrılık tehdidi! "Ayrılırsan..."21 Şubat 2017 Salı 08:05
  • 52 yaşındaki hırsıza hapis cezası!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:25
  • Meslekten ihraç edilen 35 emniyet personeli tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı... Gülaçtı'nın cezası onandı!19 Şubat 2017 Pazar 17:30
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim