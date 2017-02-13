  • BIST 87.861
  • Altın 146,088
  • Dolar 3,6941
  • Euro 3,9308
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 2 °C
  • Sakarya : 2 °C

Komşularının köpeğini vurduğunu iddia etti

»
Komşularının köpeğini vurduğunu iddia etti
Darıca'da hayvancılık yapan 36 yaşındaki Şükrü Pelit, kangal cinsi köpeğinin komşuları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü iddia ederek polise şikayette bulundu.

Darıca Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki çiftliğinde hayvancılık yapan Şükrü Pelit'in, 1 yaşındaki kangal cinsi köpeği, av tüfeğiyle ateş edilerek vuruldu. Şükrü Pelit'in çağırdığı veteriner, hayvanın telef olduğunu belirledi. Şükrü Pelit, polis merkezine giderek, köpeğinin komşuları A.K. ve N.K. tarafından vurulmuş olabileceğini iddia ederek şikayette bulundu. Komşuları ise iddiaları kabul etmedi. Şükrü Pelit köpeğini öldüren kişinin tespit edilmesini isteyerek, "Çiftliğimde aşıları yapılmış, karnesi mevcut annesi de olan 1 yaşında kangal cinsi köpeği besliyordum. 1 yaşındaki köpeğim zincirini koparmış. Köpeğimi yerinde bulamadım. Bir süre aradıktan sonra ineklerimi sağarken üç el silah sesi duydum. Ben ineklerimi sağmaya devam ederken komşum beni arayarak köpeğimin tavukların peşinden koştuğunu, köpeğimin vurulduğunu söyledi. Komşumun söylediği yere gittiğimde köpeğimi bir evin hemen arkasında vurulmuş halde buldum. Köpeğim doğduğundan bu yana tavuklara saldırdığını görmedim. Komşumdan şikayetçiyim" dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ’nün bankasından krediye kurban kesintisi12 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • FETÖ soruşturmasına 7 tutuklama12 Şubat 2017 Pazar 09:00
  • Kocaeli'de huzur operasyonu12 Şubat 2017 Pazar 08:52
  • Kahveyi basıp kalabalığın üzerine ateş açtılar11 Şubat 2017 Cumartesi 16:02
  • Korkudan titreyen yaralı çocuğa polis şefkati11 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
  • Arkadaşını otobüsle ezen kişi tutuklandı!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:03
  • Elektrik akımına kapılan işçi tedavi altında!11 Şubat 2017 Cumartesi 11:58
  • Sevilen öğretmenin evine de bu yöntemle girdiler11 Şubat 2017 Cumartesi 11:50
  • Karamürsel'de otomobili bu hale getirdiler!11 Şubat 2017 Cumartesi 08:30
  • Dün geceki operasyonun ayrıntıları11 Şubat 2017 Cumartesi 08:28
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim