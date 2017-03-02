Yenişehir Mahallesi Asil Kent Sokak'ta bulunan Asilkent Apartmanı sakinlerinden Burhanettin Keser yıllar önce apartmanın çevresine ıhlamur, ceviz, şeftali gibi çeşitli meyve fideleri dikti. 5 gün önce apartman sakinlerinden A.K. ağaçlardaki tırtılların birinci kattaki evini bastığını iddia ederek yaklaşık 15 meyve ağacını kökünden kesti. Bunun üzerine Burhanettin Keser, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ağaçları kesen A.K. hakkında şikayette bulundu. Burhanettin Keser komşusu tarafından kesilen ağaçların tespit edilmesini, yasal işlem yapılmasını istedi. Burhan Keser meyve ağaçlarını kesen komşularına engel olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Tırtıl olduğunu iddia eden komşumuz meyve ağaçlarını kökünden kesti. Ağaç kökünden kesilmez budanır. Biz onu uyarmamıza rağmen kökünden kesti. Tırtıldan rahatsız olduğunu söyledi ama tırtıl da yoktu. Ihlamur, ceviz, şeftali gibi 15'e yakın ağacı kesti. Ağaçları keserken engel olmak istedik, bizimle tartıştı ve gerginlik yaşadık. Cumhuriyet savcılığına giderek şikayette bulundum. Yazıktır o ağaçlar ne kadar zamanda yetişiyor. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
- BIST 89.794
- Altın 147,569
- Dolar 3,7078
- Euro 3,8976
- Kocaeli : 14 °C
- İstanbul : 11 °C
- Sakarya : 14 °C
- Pizza hırsızı çaldığı paralarla selfie bile çekti!
- MHP’li Ünlü, Doğan’ı ağırladı
- 5 ilçede elektrikler kesilecek
- İkametgâh Belgesi e-Devlet Kapısı’nda
- Komşusuyla tırtıl yüzünden davalık oldu!
- Akşener'i karanlıkta bırakan otelin müdürü görevden alındı
- Finansal kesim dışı firmaların varlıkları Aralık'ta arttı
- KTO’da Yeşil Bina Semineri
- Bahar hastalıklarına emsan multipress meyve sıkacağı
- Devlet bindiği dalı mı kesiyor?
- Özdilek Holding, 50 milyon $’lık yatırımını hizmete açtı
- Dünyanın en zengin 100 Türk'ü
- Kum dökerken kamyon devrildi: 1 yaralı
- YGS giriş yerinizi öğrenmek için tıklayın
- Şube müdürlüğünden başkan yardımcılığına...
Komşusuyla tırtıl yüzünden davalık oldu!
İzmit'te Burhanettin Keser tırtılların evini bastığı gerekçesiyle apartmanlarının bahçesinde bulunan meyve ağaçlarını kesen komşusu A.K. hakkında savcılığa şikayette bulundu
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
5 ilçede elektrikler kesilecekElektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:
İkametgâh Belgesi e-Devlet Kapısı’ndaHer geçen gün gelişen e-Devlet Kapısı’na yeni bir hizmet eklendi. Vatandaşların en fazla talep ettiği hizmetler arasında yer alan ikametgâh belgesi artık, e-Devlet Kapısı’ndan verilecek
Komşusuyla tırtıl yüzünden davalık oldu!İzmit'te Burhanettin Keser tırtılların evini bastığı gerekçesiyle apartmanlarının bahçesinde bulunan meyve ağaçlarını kesen komşusu A.K. hakkında savcılığa şikayette bulundu
Akşener'i karanlıkta bırakan otelin müdürü görevden alındıMeral Akşener'in referandum için 'hayır' kampanyasını başlattığı Çanakkale'deki Kolin Otel'de yaşanan olayla ilgili yeni gelişme var
Şube müdürlüğünden başkan yardımcılığına...Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Yapım Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Balaban, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.
SİNEMALAR
- Oscar'lık film bu hafta vizyona giriyorİzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durumTırnaklar, estetik alanına en sık giren bölüm ve sadece ABD`de yıllık tırnak cilası için harcanan miktar 768 milyon ABD doları (1) oysa tırnaklar parlak renkler ile bir sanat platformundan çok daha fazlasıdır
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- 10 hayranlık uyandıran 'ada' otel
- WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik
- 5 TL ile 15 il gezdi
- Oscar'lar sahiplerini buldu!
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim