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Konak Camii Kreşi hizmete girdi

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Konak Camii Kreşi hizmete girdi
Kartepe Uzunçiftlik Emek Mahallesi’ndeki Konak Camii 4-6 yaş Kreşi yapılan açılış töreni ile hizmete girdi

Kartepe Uzunçiftlik Emek Mahallesi’ndeki Konak Cami 4-6 Yaş Anaokulu ve Kuran Kursu açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Müftüsü Mustafa Nurgün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

“ÇOCUKLARIMIZ BURAYA GELMELİ”

4-6 Yaş Anaokulu ve Kuran Kursu projesini desteklediklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımız ve gençlerimizi asla ihmal etmeyeceğiz. Geçmişte bu konuda yapılan eksikliklerin neticesinde yakın zamanda kentlerimizde birçok sorun yaşadık. Bunları kimler mi yaptı? İşte ihmal ettiğimiz bir nesil yaptı. 4-6 yaş aralığında olan çocuklarımız bu anaokullarına gelmeli, eğitim hizmetlerinden yararlanmalıdır. Bizler zaten bu kurumlara destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

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