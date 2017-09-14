Konak güçlenmeye devam ediyor

Konak Hastanesi İzmit, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Dermatoloji, Acil Tıp ile Beslenme ve Diyet alanında 4 önemli hekim ve Beslenme ve Diyet uzmanının katılımı ile gücüne güç kattı.

Bölgesinde Kalp ve Damar Cerrahisi başta olmak üzere tüm dallarda önemli bir yere sahip olan Konak İzmit, bu önemli katılımlarla her dalda alternatifli akademik insan kaynağına sahip olmaya devam ediyor. Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Metin Göklü, Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Kazım Gündoğdu, Konak İzmit Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Özlem Bilgin, İdari Direktör Özlem Altıntaş Kuyruklu ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında, Konak Hastaneleri’ne katılan doktorlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilirken 2018 yılının sağlık rotasına ilişkin Konak Hastaneleri’nin sağlık vizyonu ve yatırımları konusunda bilgi aktarıldı.

GÖKLÜ,” HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNDE BAŞARI GÖSTERDİK”

Ramada Otel’ de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Metin Göklü, “4 hekim ve bir Beslenme Diyet Uzmanı’nı bünyemize katarak 2018 için önemli bir adım attık.2017 yılında Konak olarak başarılı bir yılı geride bırakacağız. İzmit başta olmak üzere Gebze ve Sakarya Hastanelerimizde hedeflerimizin üzerinde başarı gösterdik. Her bir hastanemizde tıbbi kadronun çeşitlendirilmesine, entelektüel gelişimin sağlanmasına ve eğitim faaliyetlerimize hız verdik” dedi.Op. Dr. Göklü, önümüzdeki aylarda İzmit Hastanemizde bir renovasyona başlayacaklarını belirterek misafirlerimiz için sağlık konforunu da artıracaklarını söyledi.

GÜNDOĞDU, “İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantıda konuşan Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Kazım Gündoğdu ise şunları söyledi: “ Bugün aramıza katılan iki hekimimiz Beyin ve Sinir Cerrahisi anlamında önemli bir kariyere sahipler. Sayın Akmil ve Sayın Akgün beyin cerrahisi , omurga cerrahisi, periferik sinir cerrahisi, ağrı tedavileri ile ilgili hastalarımız için var güçleri ile çalışacaklar. Acil tıp alanında Sayın Kama, kupa terapi alanında uzman bir hekim arkadaşımız, beslenme ve diyetisyen uzmanımız Sayın Balcı, erişkin ve çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi ile besin ilaç etkileşimleri gibi konularında hastalarının yanında olacak. Dermatoloji uzmanı Sayın Demirci ise sağlık prosedürlerinin kısa bir süre içinde tamamlanması ile birlikte bize güç katacak. Her bir arkadaşımızın Konak Hastanelerinin marka gücü ve vizyonunu sahipleneceğine eminim. Kendilerine güvenimiz tam. Ülkemiz ve Bölgemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

KONAK HASTANELERİ YENİ KATILAN DOKTORLARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ:

OP. DR MUSTAFA AKGÜN

1963 yılında Bulgaristan Kırcali doğumlu Akgün, 88 yılında cumhuriyet üniveristesi tıp fakültesinden mezun olduktan sonra yine Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve sinir Cerrahisi Kliniğinde Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başladı. 1995 Yılında Nöroşirürji Uzmanı olduktan sonra aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. Kendisi özellikle kraniyal cerrahi, omurga cerrahisi, algoloji, periferik sinir cerrahisi ve pediatrik nöroşirürji ile ilgilenmektedir.

OP.DR. MEHMET UFUK AKMİL

1962 yılında Ankara doğumlu olan Akmil, 86 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra yine Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başladı. 1992 yılında Nöroşirürji Uzmanı olduktan sonra Sayın Akmilin ilimizde çok değerli hizmetleri olmuştur. 1994 yılında İzmit Seka Devlet Hastanesinde göreve başlayan sayın akmil, daha sonra Derince eğitim araştırma hastanesinde başhekimlik ve poliklinik hizmetleri ile 2011 yılına kadar hizmet vermiştir. Daha sonra İstanbul’da medeniyet üniversitesi Göztepe eğitim araştırma hastanesinde ve Haydarpaşa numune hastanesinde görev yapmıştır. Sayın akmil özellikle kraniyal cerrahi, omurga cerrahisi, algoloji, periferik sinir cerrahisi ve pediatrik nöroşirürji ile ilgilenmektedir.

UZM. DR. KAMİLE DEMİRCİ

1977 yılında Eskişehir doğumlu olan Demirci, 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dermatoloji Kliniğinde Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başlamıştır. 2008 yılında Dermatoloji Uzmanı olduktan sonra, yine ilimizde 2013-2017 yılları arasında Gölcük Devlet Hastanesinde görev yapmıştır. Sayın demirci; Dermatolojik uygulamalar yanı sıra kozmetolojik uygulamalar yapmaktadır.

UZM.DR. AHMET KAMA

1983 yılında Iğdır’da doğumlu olan Kama, 2008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamlayan Kama, 2009 yılında TUS kazanarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniğinde Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başladı. 2013 yılında Acil Tıp Uzmanı ünvanı aldıktan sonra kendisi çeşitli illerde Acil Servis hizmeti vermiştir. Hekimimizin yaş kupa ve kuru kupa uygulamaları ile ilgili sertifikaları mevcuttur.

DYT. LALENUR BALCI

1984 yılında Ankara doğumlu olan Balcı, İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü tamamlayan Balcı, halen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD’ nda doktora yapmaya devam etmektedir. Kendisi obesite, çocuk diyetisyenliği, fitoterapi ile ilgilenmektedir.

Özel Konak Hastaneleri Hakkında

1995 yılında İzmit'te kurulan Konak Sağlık Grubu, sahip olduğu seçkin kadrosu ile dünya standartlarında hizmet veren A Sınıfı bir hastanedir. Yatırımlarını günden güne genişleten Konak Sağlık Grubu 2013 yılında bünyesine kattığı Gebze Tıp Merkezi'ni 2015 yılında A Sınıf hastane Özel Gebze Konak Hastanesi olarak hizmete aldı. 2014 yılında hizmete giren Gölcük Aile Konak Hastanesi ile yapmış olduğu aynı yıl Sakarya’ da bünyesine kattığı Konak Tıp Merkezi ile 2016 yılında 4. büyük hastanesi olan Özel Sakarya Konak Hastanesi hizmete girmiştir.

Bina yatırımlarının yanı sıra hasta odaklı yaklaşımı, seçkin hekim kadrosu, sağlık personeli, tıbbi altyapısı, teknolojisi ve hizmet kalitesi ile yenilikler getiren Konak Sağlık Gurubu 128 Kesit BT Koroner (Sanal) Anjiyo ve Kolon Hidroterapi, Uyku Laboratuvarı, Kardiyak Rehabilitasyon, Çocuk Cerrahisi, Trans Manyetik Stimulasyon (TMS), Alerji Hastalıkları Tedavisi, Hilterapi, Mikro Cerrahi, Obezite Cerrahisi gibi hizmetleri de verebilmektedir. 10.000 m2 yakın kapalı alana sahip Konak Hastanesi, 2015 Mart ayında hizmete giren Kocaeli'nin ilk özel Tüp Bebek Ünitesi ile sağlığın daima yanında olmaya devam ediyor.