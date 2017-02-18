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Konak Hastaneleri İzmit’ten varis hastalığına ağrısız çözüm

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Konak Hastaneleri İzmit’ten varis hastalığına ağrısız çözüm
Uzun süre ayakta kalan insanların korkulu rüyası olan varis hastalığı, Konak Hastaneleri İzmit’te Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen kapalı bir ameliyatla ağrısız ve kalıcı şekilde tedavi ediliyor.

Özellikle uzun saatler ayakta kalmayı gerektiren işler yapan kişilerin yaşam kalitesini düşüren, ağrılı ve görüntü itibarıyla rahatsız edici bir hastalık olan Kronik Venöz Yetmezlik  (Varis), Konak Hastaneleri İzmit Kalp Damar Cerrahisi Ekibi Doç. Dr. Fuat Büyükbayrak ve Op. Dr. Ergül Öğredik tarafından gerçekleştirilen  ağrısız bir operasyonla kolay bir şekilde tedavi ediliyor.

 

ÇALIŞAN İNSANLAR

Varis Hastalığı ve tedavisi hakkında görüşlerini açıklayan  Kalp Damar Cerrahisi Ekibi  şunları söyledi: “Bölgemiz Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesi. Bu bölgede ayakta çalışan insanların çokluğu varis hastalığının yaygınlaşmasını ve şikayetlerin artmasına yol açıyor. Konak Hastaneleri İzmit olarak hastalarımızı kapalı bir operasyonla ağrısız bir şekilde tedavi ediyoruz. Hastalığın tedavisi için yapılan operasyonda genel anestezi  kullanmıyoruz.

 

KESİ İZİ OLMAYAN OPERASYON

Öncelikle hastamızın müdahale edilecek damarlarını ultrason eşliğinde tespit ediyoruz. Daha sonra varis hastalığının asıl kaynağı olan büyük damara yaptığımız müdahale ile tedaviyi tamamlıyoruz. Tedavimiz ardından hastalığının tekrarlama ihtimali oldukça azalıyor. Kesi izi kalmayan operasyondan sonra hastalar aynı gün yürüyerek evlerine dönebiliyor.” 

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