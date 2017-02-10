Konak Hastanesi, Emlakçılar Odası ile protokol imzaladı

Konak Hastaneleri İzmit, Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında odanın üyeleri ve birinci derece yakınları özel sağlık indirimlerinden yararlanacak

Konak Hastaneleri, Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Odaya bağlı üyeler ve birinci derece yakınları, 2017 yılının sonuna kadar Konak Hastaneleri İzmit, Konak Hastaneleri Gebze’den alacakları sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilecekler.

TÖRENE KATILANLAR

Protokol imza töreninde, Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Pekin, Başkan Yardımcıları Mesut Volkan Sezgin, Hakan Sin ve Konak Hastaneleri İzmit İdari Direktörü Özlem Altıntaş Kuyruklu hazır bulundu.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Pekin, “İzmit’in köklü sağlık kuruluşu Konak Hastaneleri ile yaptığımız bu işbirliğinden çok mutluyuz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.