Konak İzmit Hastanesi kalp sağlığında başarılı

Konak İzmit Hastanesi kalp sağlığı ekibinden Doç. Dr. Fuat Büyükbayrak, kalp sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Büyükbayrak, Kocaeli halkına en iyi hizmeti vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

1- Kalp sağlığı hastalıkları nelerdir? Görülme sıklığı nedir?

Kalp hastalıkları temel olarak doğumsal ve edinsel olarak iki grupta incelenir. Edinsel grupta en sık görülen ateroskleroz dediğimiz damar sertliğinin neden olduğu koroner arter hastalıklarıdır. ABD’de, Avrupa’da ve Türkiye’de en sık ölüm nedenlerinden biridir. Hatta ilk sıradadır. Bu oran gelişen teknoloji ile birlikte tüm tanısal ve tedavi yöntemlerine rağmen halen en önemli ölüm nedeni olma konumundadır.

2- Risk grupları nelerdir?

Risk gruplarının en başında genetik yatkınlık gelir. 1. derece yakınlarda kalp hastalığı görülenlerde risk toplumun geri kalanına göre daha yüksektir. Diğer risk grupları diyabet, KOAH, böbrek yetmezliği, sigara, hayvansal yağ ve yağ ürünlerinin aşırı tüketilmesi, fiziksel aktivite azlığıdır. Ayrıca stresin de önemli bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.

3- Kalp sağlığı hastalıklarında tedavi yöntemleri nelerdir?

Öncelikle koruyucu yöntemler uygulanmalıdır. Bunlar hastanın risk profili göz önüne alınarak oluşturulan protokollerdir. Ardından medikal tedavi, medikal tedaviye rağmen yanıt alınamayan durumlarda invaziv girişimler dediğimiz perkütan girişimler ve son olarak ta ameliyat diğer tedavi seçenekleridir.

4- Bu tedavi yöntemlerinin başarısını etkileyen faktörler nelerdir ?

Tedavi yöntemlerinin başarısını artıran faktörlerinin başında hasta ve doktor uyumu en ön sıradadır. Çünkü düzenlenen ilaç protokolleri genellikle ömür boyu kullanılacak ilaçları içerir. Bunun dışında beslenme alışkanlıkları, sigaranın bırakılması düzenli ve kontrollü egzersiz takibi olmazsa olmazlardır.

5- Operasyon riskini arttıran yan hastalıklar var mıdır? Nelerdir?

Operasyon riskini artıran yan hastalıkları, diyabet(şeker hastalığı), KOAH, kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, hiperlipidemi ve kanama pıhtılaşma bozukluklarıdır.

6- Sizin dünya tıp literatürüne giren böyle bir hastanız vardı? Bahsedebilir misiniz?

Myelodisplastik sendrom ciddi kemik iliği depresyonu ile seyreden bir hastalıktır. Bu hastalarda pıhtılaşma faktörlerinin trombositlerin ve lökositlerin( kanın beyaz hücreleri) düşük olması ameliyat riskini artıran faktörlerdir. MDS tanısı almış ve Koroner Bypass olması gereken bir hastayı 2015 yılında hemotoloji kliniği ile çok yakın bir işbirliği yaparak ameliyat ettim. Bu tıp literatüründe bildirilmiş Bypass ameliyatı yapılan 7. Myelodisplastik sendromlu hasta idi.

7- 1 aydır Konak Hastaneleri İzmit’ te görev yapıyorsunuz. İzmit halkı da sizi çok sevdi, siz neler hissediyorsunuz ; Konak ‘ta ekibinizle neler yapıyorsunuz?

İlk başladığımda hiç yabancılık çekmedim. Çünkü Op. Dr Ergül Öğredik ile 2001-2008 yılları arasında Koşuyolu Kalp Eğitim Araştırma Hastanesi’ nde beraber çalışmıştık. Bunun dışında hastaneye ilk girdiğimden itibaren bir aile havasında olduğunu hissettim. Bu beni çok rahatlattı. Gerek anestezi gerekse yoğun bakım ve ameliyathane ekibinin son derece tecrübeli ve pozitif insanlardan oluştuğunu gördüm. Böyle bir ortamda çalışıldığında başarının kaçınılmaz bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Son olarak Kardiyoloji Kliniği ile ‘’KALP HASTALIKLARI EKİBİ ‘’felsefesini başarılı bir şekilde uygulayabileceğimize ve Kocaeli halkına en iyi şekilde hizmet edeceğimize inanıyoruz.

KALP SAĞLIĞI EKİBİ

İşte Konak Hastaneleri İzmit’in “Kalp Sağlığı Ekibi”…

Uzm. Dr. H. Çağlayan Kandemir – Kardiyoloji

Uzm. Dr. Selçuk Başcıl - Kardiyoloji

Doç . Dr. Fuat Büyükbayrak – Kalp Damar Cerrahisi

Op. Dr. Ergül Öğredik - Kalp Damar Cerrahisi

Uzm. Dr. Kenan Kırdar - Anestezi