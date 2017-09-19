Kongre Merkezi ihalesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Mannesman Fabrikası’nda bulunduğu alana yapılması planlanan Kongre Merkezi ihalesine en düşük teklif 57 milyon 37 bin TL olarak yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Mannesman Fabrikası’nın bulundjuğu alana yapılması planlanan kongre merkezi ihalesi Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşti. İhalenin başkanlığını yapım işleri kontrol şube müdürü Müdürü Mehmet Kasım Yıldırım yaparken ihaleye 3 firma katıldı. Fabrika binasının bulunduğu alan 15 bin 696 metre kareyi kapsarken iş süresi ise 480 gün olarak belirlendi. Ayrıca muhammen bedel ise 71 milyon 531 bin 770 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK TELİF 57 MİLYON 37 BİN TL

İhaleye katılan üç firmadan Haldız İnşaat 59 milyon 100 bin TL, Alkataş İnşaat 58 milyon 343 bin 542 lira 32 kuruş, Elyapı ve Gülçatı İnşaat ortaklığı ise 57 milyon 37 bin TL olarak en düşük teklifi verdi.

BİN 300 KİŞİLİK OLACAK

Kongre Merkezi’nin iki bloktan oluşması planlanıyor. 1’inci blokta 11 bin metrekarelik inşaat alanında 1300 kişilik ana kongre merkezi, fuaye ve sergi salonları, 2 adet çok amaçlı salon, 4 adet toplantı salonu, yuvarlak masa toplantı salonu ve idari ofisler yer alacak. 3 bin 500 metre karelik ikinci blokta ise 2 adet 462 kişilik esnek kullanımlı nikah salonu, fuaye ve sergi salonları, farklı ölçeklerde toplantı odaları, atölyeler, idari ofisler bulunacak. Ahmet HAZER