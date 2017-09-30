AKP İzmit ilçenin kongresinde kısa süreli bi gerginlik yaşandı. Tribünlerde oturan AKP'liler bilinmeyen bir nedenden dolayı birbirleriyle tartışmaya başladılar. Çıkan gerginlik uyarı anonsunun ardından fazla büyümeden yatıştırıldı. Tartışan gruplar sözlü sataşmayı bırakarak kongrenin heyecanına geri döndü. Selin BECER
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Kongreye tartışma damga vurdu!
AKP İzmit'in kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı.
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