  • BIST 89.123
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6169
  • Euro 3,8134
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 6 °C

Konserde nostalji rüzgarları esti

»
Konserde nostalji rüzgarları esti
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri tarafından düzenlenen konserde 70’li ve 80’li yıllara ait Türkçe pop şarkılar, katılımcılara nostalji yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri Sena Özbınar Açık ve Sezai Altunel tarafından 70’li ve 80’li yıllara ait Türkçe pop şarkılar ve tangolar konseri verildi. Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde seslendirilen unutulmaz eserler katılımcılara nostalji dolu dakikalar yaşattı.

 

ANILARINI CANLANDIRDILAR

70’li ve 80’li yıllara damgasını vurmuş pop şarkılarının seslendirildiği konser, dinleyenleri geçmişe götürdü. Eski pop şarkılara eşlik eden katılımcılar unutulmaz eserlerle hem coştu, hem de anılarını canlandırdı. Türk pop müziğinin unutulmaz ve vazgeçilmez eserlerinin seslendirildiği konser pop müzik severlere tadına doyulmaz bir akşam yaşattı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcük’te ‘Düşler ve Renkler’ resim sergisi17 Şubat 2017 Cuma 12:36
  • ‘En Büyük Haber’ izleyici ile buluştu16 Şubat 2017 Perşembe 09:46
  • Tiyatroya bir de bu perdeden bakın!15 Şubat 2017 Çarşamba 14:40
  • Sulu boya resim sergisi sanat galerisinde açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:48
  • Tarihi konakta haftanın 2 günü masal saati var15 Şubat 2017 Çarşamba 10:25
  • Gültekin’den muhteşem soyut resim sergisi15 Şubat 2017 Çarşamba 09:54
  • Öğrenciler Bursa’ya götürüldü14 Şubat 2017 Salı 10:52
  • Amra yine büyüledi14 Şubat 2017 Salı 08:33
  • Gebzeli yazar, yeni kitabını tanıttı11 Şubat 2017 Cumartesi 14:41
  • Gölcük’te unutulmaz konser11 Şubat 2017 Cumartesi 09:15
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim