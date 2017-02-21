Konserde nostalji rüzgarları esti

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri tarafından düzenlenen konserde 70’li ve 80’li yıllara ait Türkçe pop şarkılar, katılımcılara nostalji yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri Sena Özbınar Açık ve Sezai Altunel tarafından 70’li ve 80’li yıllara ait Türkçe pop şarkılar ve tangolar konseri verildi. Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde seslendirilen unutulmaz eserler katılımcılara nostalji dolu dakikalar yaşattı.

ANILARINI CANLANDIRDILAR

70’li ve 80’li yıllara damgasını vurmuş pop şarkılarının seslendirildiği konser, dinleyenleri geçmişe götürdü. Eski pop şarkılara eşlik eden katılımcılar unutulmaz eserlerle hem coştu, hem de anılarını canlandırdı. Türk pop müziğinin unutulmaz ve vazgeçilmez eserlerinin seslendirildiği konser pop müzik severlere tadına doyulmaz bir akşam yaşattı.