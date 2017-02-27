Olay, sabah saatlerinde, Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Feridun Erdoğan işe gitmek için apartmanın önünde bulunan otoparkta duran 41 U 9752 plakalı otomobilini çalıştırdı. Erdoğan'ın kontağı çevirmesiyle birlikte aracın motoru alev aldı. Feridun Erdoğan ve çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışırken, itfaiyeden de yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yanan araçtan yükselen alevler yanında bulunan 06 BL 2428 plakalı otomobilde de zarara yol açtı. İtfaiye ekiplerini söndürdüğü yangının elektrik kontağı sonucu çıkmış olabileceği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kontağı çevirmesiyle alev alması bir oldu!
İzmit'te Feridun Erdoğan işe gitmek için otomobilini çalıştırınca, aracın motoru tutuştu. Feridun Erdoğan ve yardıma koşanların çabalarına rağmen otomobil yanarken, alevler yanında bulunan araca da zarar verdi.
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