  • BIST 77.088
  • Altın 129,913
  • Dolar 3,5448
  • Euro 3,6861
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 4 °C

Konut fiyatları arttı

»
Konut fiyatları arttı
Merkez Bankası 2016 yılı ekim ayı Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) açıkladı.

Buna göre, konut fiyat endeksi (KFE) 2016 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında artarak 222,43 seviyesinde gerçekleşti.

 

FİYATLAR YÜKSELDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,31 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2015 yılı ekim ayında 1730,46 TL/m2 iken 2016 yılı ekim ayında 1914,20 TL/m2 olarak gerçekleşti. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi ise 2016 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12 oranında artarak 212,73 düzeyinde gerçekleşti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şirket kurmak artık daha kolay28 Aralık 2016 Çarşamba 12:37
  • Elinizi çabuk tutun... 2017'de daha pahalı olacak!28 Aralık 2016 Çarşamba 12:24
  • Esnaf dükkan almak için yarışıyor...27 Aralık 2016 Salı 13:46
  • Gölcük’te turizm konuşuldu27 Aralık 2016 Salı 12:55
  • Kocaeli’nin kapasite kullanımı düşüşte!27 Aralık 2016 Salı 11:39
  • Köprü ve otoyollardan dudak uçuklatan gelir!27 Aralık 2016 Salı 11:07
  • 2017'nin asgari ücreti Resmi Gazete'de27 Aralık 2016 Salı 11:04
  • İşte 2016'da tarihe geçen kayıtlar!27 Aralık 2016 Salı 10:44
  • Ödemeler bugün başladı!27 Aralık 2016 Salı 09:24
  • Cep telefonlarına zam geldi! İşte yeni fiyatı...27 Aralık 2016 Salı 09:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim