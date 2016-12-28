Konut fiyatları arttı

Merkez Bankası 2016 yılı ekim ayı Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) açıkladı.

Buna göre, konut fiyat endeksi (KFE) 2016 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında artarak 222,43 seviyesinde gerçekleşti.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,31 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2015 yılı ekim ayında 1730,46 TL/m2 iken 2016 yılı ekim ayında 1914,20 TL/m2 olarak gerçekleşti. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi ise 2016 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12 oranında artarak 212,73 düzeyinde gerçekleşti.