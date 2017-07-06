Konut satışları yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ilk Encümen toplantısına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yeni görevindeki ilk encümen toplantısına katıldı. Genel Sekreter’in başkanlığında yapılan 94 gündem maddeli toplantıda Karamürsel ve İzmit’teki konutların satış ihaleleri yapıldı.

HAYIRLI OLSUN DİLEDİLER

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, toplantıda ilk olarak encümen üyelerinin tebriklerini kabul etti. Ardından 94 gündem maddesinin görüşüldüğü Encümen Toplantısı’na geçildi. Gündemde kamulaştırmalar, idari para cezaları, tahsis, devir gibi maddeler görüşüldü.

KONUT SATIŞLARI YAPILDI

Encümen toplantısında İzmit Kent 2.Etap Blok 10 ‘da bulunan 3 no’lu daire 73 bin 150 TL bedel ile Murat Alparslan tarafından alınırken, Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde bulunan Merkezkent Blok 7’de bulunan 29 no’lu daire ise Mehmet Işık tarafından 180 bin TL bedel ile satın alındı.